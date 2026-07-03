L’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League a presque poussé ses cadres à quitter le monde du jeu vidéo

La rentabilité avant tout chez Warner

Bloomberg a déjà fait le post-mortem de Suicide Squad: Kill the Justice League par le passé, mais Jason Schreier s’est à nouveau entretenu avec les ex-cadres de ce projet pour en savoir un peu plus. Rygby explique qu’après les premiers retards, les conversations ont changé chez Warner Bros et Rocksteady. Il n’était plus tellement question de savoir ce que le jeu allait proposer, mais plutôt de savoir s’il parviendrait à être rentable. Tous les débats s’étaient centrés sur la rejouabilité de l’expérience et sur le nombre de personnes à viser.

Le genre de choses qu’un créatif n’est pas forcément ravi de prioriser, c’est pourquoi Rygby indique que cela l’a presque poussé en dehors de l’industrie, surtout après la sortie du jeu et son échec annoncé :

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé à avoir l’impression de ne plus vraiment créer de jeux. Je suivais des documents, une sorte de tableau d’analyse marketing insaisissable que personne n’était capable de présenter clairement. J’avais le sentiment que ce n’était pas l’industrie du jeu vidéo dans laquelle je voulais travailler. »

Armstrong a lui aussi beaucoup souffert du développement de Suicide Squad: Kill the Justice League. Il reconnait que le studio a eu un peu d’arrogance en voulant s’attaquer à un jeu service qui ne demande pas du tout les mêmes talents qu’un jeu solo comme les Batman Arkham :

« Nous y avons passé tant d’heures, mais nous n’avions pas l’impression que les choses s’amélioraient vraiment. Tout le monde avait le sentiment de devoir courir pour faire du surplace. »

Il regrette aussi le fait que Warner Bros a rapidement ordonné la mise à mort du projet après les mauvaises critiques du jeu sans essayer d’améliorer les choses, ce qui l’a en quelque sort achevé :

« Je me suis senti vidé. Je me suis dit : « Je ne peux pas refaire ça. Je ne sais pas si j’en ai terminé avec ce milieu, mais pour moi, c’est fini. » Je sentais que je perdais. »

Heureusement pour lui, il a retrouvé un peu de passion en retrouvant son ancien collègue Rygby pour travailler sur un jeu indépendant nommé Secret of Circadia, qui vient de lancer son Kickstarter. Une aventure avec moins de pression, qui semble être réparatrice pour les deux artistes.