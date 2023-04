Wuthering Waves : Un nouveau trailer bourré d’action pour le prochain concurrent de Genshin Impact

L’action-RPG assure le spectacle en vidéo

On ne pourra pas goûter aux joies de la bêta de Wuthering Waves, mais on pourra se consoler avec ce nouveau trailer qui nous donne un aperçu du monde ouvert et des mécaniques de gameplay de ce nouveau free-to-play.

Tout cela devrait assurément donner envie à celles et ceux qui adorent le jeu de HoYoverse, tant ce Wuthering Waves affiche de très nombreuses similarités avec le roi de la mode gacha. On espère qu’une bêta fera aussi le chemin jusqu’à chez nous puisque l’on puisse prendre en mains le titre, mais le voir afficher des trailers en anglais laisse penser qu’une version globale est bel et bien en chemin.

Pour rappel, ce Wuthering Waves est pour l’instant prévu sur PC et sur les plateformes mobiles.