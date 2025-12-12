Le gacha Wuthering Waves lancera sa version 3.0 juste après le passage du Père Noël

Un nouveau chapitre commence

Avec sa version 3.0, Wuthering Waves va encore une fois montrer qu’il a plus d’ambition que jamais, avec de nouvelles grandes zones à explorer et les deux premières quêtes principales du chapitre 3 du jeu.

Celles-ci devraient largement mettre en avant les deux nouveaux personnages inédits que sont Lynae et Mornye. La première sera présente dans la bannière qui introduira cette version 3.0 aux côtés de Cartethyia et Ciaccona qui feront leur retour. Dans la deuxième phase de la mise à jour, les bannières d’invocations seront celles de Mornye, avec Augusta et Iuno.

De nouveaux événements sont également attendus lors de cette mise à jour avec un bonus de connexion pour faire le plein de récompenses, ainsi qu’une collaboration avec SEGA via les licences Persona et Sonic. Des optimisations seront mises en place, avec une version PC un peu plus détaillée et une version mobile allégée en vous laissant la possibilité de supprimer des cinématiques du jeu de votre smartphone une fois celles-ci visionnées. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel du jeu.

Cette version 3.0 de Wuthering Waves sera disponible dès le 25 décembre sur PC, PS5 et mobiles.