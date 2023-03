Wuthering Waves : L’action-RPG gacha dévoile 11 minutes de gameplay

En plus de Summoners War: Chronicles, d’autres gacha à tendance RPG veulent marcher sur les plates-bandes de Genshin Impact. Wuthering Waves a des chances de séduire au public adepte du jeu de HoYoverse puisqu’il en reprend les très grandes lignes, avec une partie action encore plus poussée. Le jeu a récemment annoncé son arrivée en Occident avec une bêta, et IGN a pu mettre la main sur une grosse vidéo de gameplay en anglais pour nous montrer à quoi ressemble la version globale du titre.

Genshin, mais en gris

C’est donc 11 minutes de gameplay qui nous sont offertes, nous dévoilant toutes les facettes du jeu avec un grand focus sur l’exploration ainsi que sur les combats. Si vous avez déjà joué à Genshin Impact, vous ne serez pas dépaysé, tant les premières minutes de cette vidéo illustrent à merveille les ressemblances entre le gacha le plus populaire du moment et la dernière production de Kuro Game.

On attendra évidemment d’avoir le jeu en main pour éviter de crier à la pâle copie (qui a le mérite de proposer des combats beaucoup plus dynamiques), mais malheureusement, la bêta qui aura lieu le mois prochain ne sera pas proposée pour la France.

En attendant d’avoir des nouvelles d’une sortie chez nous, n’hésitez pas à consulter notre article complet qui revient sur tout ce qu’il faut savoir sur Wuthering Waves.