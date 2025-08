Wuchang : Fallen Feathers : Quelques astuces pour éviter les erreurs dans le jeu

Utilisez des postures sur la fumée bleue

À plusieurs endroits de Wuchang : Fallen Feathers, vous allez voir des objets recouverts de fumée bleue qui vous demanderont de faire certaines actions. Mais que sont ces actions demandées ? Et bien, ce sont les postures (genre d’emotes) disponibles en appuyant sur le pavé tactile (sur PS5).

Elles paraissaient un peu étranges dans un jeu solo et sans mode photo, mais elles ont bel et bien une utilité. Ces endroits vous donneront des points de compétences, des objets ou encore des dialogues venant renforcer le lore du jeu.

Ne confondez pas les dégâts de Magie/d’Ornithropie et les dégâts des sorts

Certains pendentifs et trempes indiquent augmenter vos dégâts de Magie ou d’Ornithropie. Mais ne vous faites pas avoir : cela augmente uniquement les dégâts élémentaires de vos armes. Si vous souhaitez privilégier un build sort, cherchez en priorité ce qui augmente explicitement les dégâts des sorts.

Équipez les sorts de soutien

En plus des sorts de Magie et d’Ornithropie, il y a des sorts Autre. Ceux-ci ne dépendent d’aucune statistique, vous pouvez donc les utiliser efficacement dans n’importe quel build. Parmi ces sorts, il y en a deux particulièrement utiles. Un sort de soins, la Bénédiction divine, qui dépose une zone au sol. Essentiel quand on sait que les gourdes de mana descendent très vite. Il y a également la forme éthérée qui permet une esquive automatique, utilisable à l’infini, car elle redonne la puissance céleste qu’elle utilise juste après l’esquive.

Équipez une épée à une main pour recharger passivement la Puissance Céleste

Certaines armes proposent très peu de moyens de regagner de la Puissance Céleste. Heureusement, l’épée à une main est là pour nous sortir d’affaire. Si, comme nous, vous focalisez votre gameplay sur une seule arme (nous savons que nous sommes nombreux), le deuxième slot est libre pour y placer une épée à une main. Au tout début de la branche épée à une main de l’arbre de compétence, il y a Gain de temps, qui est une recharge de Puissance Céleste passive. Ça ne coûte presque rien de la prendre et de permuter sur l’épée lorsqu’il n’y a pas d’ennemis pour maintenir un niveau de Puissance Céleste convenable pour le prochain combat.

Si vous êtes tombés sur ce guide en commençant à peine Wuchang : Fallen Feathers. Retenez bien ce que vous y avez lu, cela pourra vous être utile, mais on vous conseille tout de même, de jeter un œil à notre guide pour débuter, qui donnera des infos un peu plus générales et moins spécifiques.