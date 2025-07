Comment bien débuter dans Wuchang : Fallen Feathers, nos conseils

Faites des essais

Dans Wuchang : Fallen Feathers, vous pouvez reset votre arbre de compétences n’importe quand et pour aucun coût. Il n’y a donc aucune raison de garder vos essences de mercure rouge, même si vous n’êtes pas sûr d’apprécier une arme, testez ! C’est notamment conseillé pour contrer certains boss qui, par exemple, subiront plus facilement vos boules de feu que vos énormes coups de hache.

Tout passe par l’arbre de compétences (ou presque)

Contrairement aux autres jeux du même style, l’efficacité et les charges de votre gourde de mana ne s’augmentent pas automatiquement lorsque vous récupérez l’objet associé. Il faut manuellement augmenter le réceptacle d’impulsion dans l’arbre (et donc utiliser des points pour débloquer le chemin). Idem pour améliorer les armes : il n’y a pas de forge ou de forgeron, tout passe par l’arbre. Ce qui a l’avantage d’augmenter le type d’arme au complet et pas une arme précise, encore une fois par d’erreurs possibles.

L’Encens de folie et la Trempe se rechargent à chaque point de sauvegarde

Tout comme les gourdes de mana, il existe deux autres types de consommables qui se rechargent aux points de sauvegarde. L’Encens de folie et la Trempe, le premier augmente votre folie, augmentant par la même occasion vos dégâts et activant certains passifs de l’arbre (en échange de plus de dégâts subis), alors que le second objet ajoute des propriétés et des éléments de manière temporaire à vos armes. Ne sous-estimez ces deux objets, ils peuvent être la base de nombreux builds et, comme ils sont illimités, n’hésitez surtout pas à vous en servir.

Il est possible de parer avec certaines armes

Wuchang Fallen Feather met un point d’honneur à privilégier l’esquive lors des combats en ne mettant pas de touche destinée à la parade. Ça ne veut pas dire qu’il est impossible de parer. La plupart des armes ont une alternative, le Blocage de la hache ou encore le Contre sur le fil de l’épée longue, faites votre choix. Les capacités défensives sont bien plus variées qu’au premier abord.

Vous avez à présent plus d’outils pour vous aventurer dans l’univers de Wuchang : Fallen Feathers qui parait tout de suite moins dangereux quand on en connait les mécaniques. Si vous êtes un peu plus avancé dans le jeu, il est possible que vous ayez quand même raté quelques mécaniques. On vous redirige alors vers notre liste d’astuces et de tips car, oui, le jeu peut parfois être un peu avare en information.