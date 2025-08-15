Avec son dernier patch, Wuchang: Fallen Feathers effectue une curieuse censure à propos de certains personnages

La fatigue avant la mort

Disponible depuis le 12 août dernier, le patch 1.5 de Wuchang: Fallen Feathers apporte quelques correctifs inattendus, perçus comme beaucoup pour de la censure. La communauté du jeu a remarqué que quelques boss basés sur des figures historiques comme Liu Wenxiu ne peuvent plus être tués. Ils peuvent encore être battus, afin de vous laisser progresser dans le jeu, mais leur mort n’est plus mise en scène. À la place de cela, ces personnages deviennent juste « épuisés » et vous laissent continuer votre chemin.

Un changement également visible dans le chapitre 4 du jeu selon Lance McDonald, qui souligne que la plupart des soldats et des civils issus de la dynastie des Ming ne sont plus hostiles, rendant la traversée de ce niveau nettement plus facile (et moins intéressante). Le studio n’a pas donné de raison officielle pour ce changement et s’est simplement contenté de déclarer via le patch note que quelques lignes de dialogues avaient été modifiées.

GamesRadar rapporte de son côté que la théorie la plus crédible autour de ce changement serait que plusieurs nationalistes chinois auraient exprimés des critiques envers le fait de pouvoir s’attaquer à certaines figures historiques des Ming. Même si cette apparente minorité bruyante ne représenterait pas le sentiment global de la communauté chinoise, il est possible que le patch soit motivé par ces critiques. Le site souligne aussi que plusieurs messages postés sur le Reddit officiel du jeu à propos de ce patch auraient été modérés et effacés, pour mieux enterrer le problème.

Une drôle de situation qui n’arrange en rien les évaluations Steam de Wuchang: Fallen Feathers, et ce même si le Souls-like est dans le haut du panier du genre.