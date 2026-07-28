PlayStation Plus : Voici les 3 jeux à venir avec Dying Light 2 pour l’abonnement Essential en août

Quels jeux PS Plus Essentials en août 2026 ?

Trois nouveaux jeux arriveront la semaine prochaine, et évidemment, Dying Light 2 va faire office de tête d’affiche. Le jeu de zombie de Techland a su solidifier son expérience depuis sa sortie, et si la communauté ne l’a pas trouvé aussi incroyable que le premier volet, il n’en reste pas moins une aventure sympathique. Il est d’ailleurs accompagné d’un excellent jeu indépendant et d’une sortie day one.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en août sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Si vous souhaitez savoir quand est-ce qu’il sera possible de les télécharger, eh bien notez la date : les jeux PS Plus seront disponibles dès le mardi 4 août 2026, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.