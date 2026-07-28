PlayStation Plus : Voici les 3 jeux à venir avec Dying Light 2 pour l’abonnement Essential en août

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Depuis quelques semaines, PlayStation fait surtout du bruit pour l’arrêt du format physique prévu pour 2028. Et si on attend la sortie de Marvel Tokon dans quelques jours, n’oublions pas que l’abonnement mensuel continue de tourner. Voici les trois jeux PS Plus Essential du mois d’août 2026, disponibles dans quelques jours.

PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Le logo du PlayStation Plus // Source : Sony

Quels jeux PS Plus Essentials en août 2026 ?

Trois nouveaux jeux arriveront la semaine prochaine, et évidemment, Dying Light 2 va faire office de tête d’affiche. Le jeu de zombie de Techland a su solidifier son expérience depuis sa sortie, et si la communauté ne l’a pas trouvé aussi incroyable que le premier volet, il n’en reste pas moins une aventure sympathique. Il est d’ailleurs accompagné d’un excellent jeu indépendant et d’une sortie day one.

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Les jeux PlayStation Plus du mois d’août 2026 // Source : PlayStation

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en août sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Si vous souhaitez savoir quand est-ce qu’il sera possible de les télécharger, eh bien notez la date : les jeux PS Plus seront disponibles dès le mardi 4 août 2026, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.

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GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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