Halo: Campaign Evolved : Les voix françaises cultes du Major et de Cortana signent une tribune dénonçant Microsoft et l’IA

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C’est l’affaire qui a secoué la communauté francophone de Halo depuis plusieurs semaines maintenant : le cas de la VF du remake Halo: Campaign Evolved. Très rapidement, les fans n’ont pas reconnu les voix légendaires du casting principal du jeu, à savoir David Krüger pour le Master Chief, et Laetitia Lefebvre pour Cortana. Et alors que le jeu sort aujourd’hui, les principaux intéressés ne décolèrent pas, et ont signé une tribune pour exprimer leur mécontentement.

Halo: Campaign Evolved // Source : Halo Studios

Human after all

Difficile d’être passé à côté de cette affaire si vous suivez l’actualité autour de Halo: Campaign Evolved. Cultivée et imprimée progressivement dans l’esprit du public depuis 2001 et le premier jeu, le doublage de deux personnages clés, John-117 et Cortana, a subi des changements, tout comme celui d’autres rôles secondaires.

Xbox a tout simplement écarté le casting concerné, visiblement sans un mot, au profit d’autres personnes et, au rang des suspicions, de l’IA. Une situation qu’a donc dénoncé officiellement David Krüger et Laetitia Lefebvre dans une tribune conjointement signée.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté appuyée de faire valoir leurs droits haut et fort face à la position de Microsoft. Précisément, il s’agit du droit à pouvoir exercer son métier sans être contraint à signer un contrat faisant que la voix enregistrée puisse entraîner des modèles d’intelligence artificielle, voire être utilisée sans avoir besoin de faire appel au comédien ou à la comédienne en question. Voici un extrait de la tribune, à retrouver en intégralité sur le site de BFM :

« Prétextant aussi une réduction de coût, voici donc une VF au rabais, la qualité n’étant apparemment plus le souci de Microsoft; au détriment du travail des artistes interprètes français expérimentés et reconnus, mais aussi de tous les directeurs d’acteurs, les auteurs et les ingénieurs du son, eux aussi très impactés. Microsoft semble d’ailleurs tellement au fait de son mépris, que les comédiens remplaçants ne sont même pas crédités. »

La tribune se poursuit, toujours avec une forte conviction :

« En bref, oui, en France, les artistes interprètes ont des droits. Oui en France, la propriété intellectuelle existe, et oui, de fait, n’en déplaise à Microsoft, nous sommes propriétaires de nos interprétations. Et non, nous ne céderons pas nos voix pour qu’elles soient générées à loisir par une IA. Il est donc hors de question de céder au chantage au travail de Microsoft, il est hors de question de courber l’échine devant un diktat violent et irrespectueux des artistes-interprètes et des communautés de joueurs (car Halo n’est pas le seul jeu impacté par ce mépris grandissant). Il est hors de question de céder à ce nivellement par le bas épouvantable et délétère. »

Voilà plus d’un mois et demi maintenant que David Krüger a publiquement fait état de la situation, et depuis, une pétition a presque atteint les 20 000 signataires à l’heure où l’on écrit ces lignes. Plus généralement, cela fait au moins deux ans que le mouvement #TouchePasMaVF s’est formé pour s’opposer à l’IA et aux perspectives pour les professionnels du doublage d’être remplacés par l’outil.

Concernant Halo: Campaign Evolved, et longtemps craint, l’usage de l’IA pour les voix n’est toujours pas fermement prouvé, et les voix du Major et de Cortana sont bel et bien réalisées à partir d’humains, dont l’absence de crédit au générique interroge sérieusement sur les conditions de travail. On connaît même l’identité de la voix du Major, que l’on taira ici en raison du harcèlement qu’il a vite reçu.

Le combat s’annonce long et âpre pour la VF chez Xbox

Fable key art no logo 1

Fable (2027) // Source : Playground Games

Une telle actualité permet également de rappeler une situation similaire rencontrée sur les jeux Fable et Forza Horizon 6, où là encore, le refus de céder sa voix à l’IA a barré la voie à un doublage FR.

Enfin, une chose importante concernant cette affaire précise doit être évoquée : il est inutile de venir attraper la veste des joueurs et joueuses souhaitant la VF originelle de Halo en leur demandant de réagir de la même manière pour toutes les VF absentes de tous les autres jeux (au hasard GTA VI). Simplement, il en va uniquement du respect du travail vocal réalisé sur cette licence depuis 25 ans, et de l’attachement qu’un public assidu a pu entretenir avec au fil des années. Cette tribune ou la pétition le soulignent parfaitement.

De la même manière, il est tout aussi désespérant de voir les comédiens et comédiennes pris à la place subir de la violence verbale, directe ou indirecte, sur les réseaux, nullement responsables d’une telle situation.

Pour le reste, on imagine mal Xbox revenir en arrière sur cette histoire, mais espérons que la colère légitime n’ait pas été vaine pour de futurs projets. Car autant dire qu’un The Elder Scrolls ou un Fallout subissant le même traitement provoquerait une grogne d’une autre ampleur…

Halo: Campaign Evolved est disponible aujourd’hui pour tout le monde sur PC (via Steam et Microsoft Store), Xbox Series et PS5. N’hésitez pas à consulter notre test pour en apprendre plus sur le jeu.

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Halo: Campaign Evolved
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Date de sortie : 28/07/2026

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