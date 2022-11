Accueil » Actualités » NetEase et Blizzard divorcent, World of Warcraft, Diablo et compagnie seront bientôt inaccessibles en Chine

Le glas de la relation entre NetEase et Blizzard a définitivement sonné. L’annulation d’un jeu mobile World of Warcraft, développé en collaboration entre les deux géants de l’industrie, nous montrait les premiers signes d’une discorde, mais c’est maintenant plus clair aujourd’hui avec l’annonce de la fin d’un partenariat, qui permettait à NetEase de distribuer les jeux Blizzard sur le territoire chinois.

Blizzard renonce à la Chine

Blizzard et NetEase vont donc cesser de collaborer dans les prochaines semaines. Aucun accord pour continuer cette collaboration n’a été trouvé, et selon NetEase, c’est Blizzard qui a mis fin à la relation :

« Nous avons déployé beaucoup d’efforts et essayé avec la plus grande sincérité de négocier avec Activision Blizzard afin de pouvoir poursuivre notre collaboration et servir les nombreux joueurs dévoués en Chine. Cependant, il y avait des différences importantes sur les points clés et nous n’avons pas pu parvenir à un accord. »

Blizzard indique de son côté que les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur des principes chers à Blizzard concernant les joueurs et ses employés. Difficile de savoir ce qu’il s’est réellement passé pour le moment.

Les impacts de cette séparation vont très vite être visibles, puisque dès le 23 janvier 2023, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Diablo III ou encore les jeux StarCraft ne seront plus distribués en Chine. Seul Diablo Immortal survivra grâce à un accord séparé entre les deux groupes.

Si NetEase indique que cela n’aura pas d’incidence sur ses revenus, on imagine que ce n’est pas la même chose pour Blizzard, surtout à l’aube de l’arrivée d’une nouvelle extension pour World of Warcraft. On ignore encore si le groupe ira se tourner vers un autre éditeur pour distribuer ses titres en Chine. Tencent, peut-être ?