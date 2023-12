Tout le planning du MMO pour 2024

On ne devrait pas s’ennuyer ces prochains mois dans le MMO, même si tout le monde attend de pied ferme l’arrivée de la prochaine extension. Cette dernière, nommée The War Within, est donc prévue entre l’été et l’automne 2024, avec de grandes nouveautés au programme qui seront suivies par de nouvelles quêtes et d’autres mises à jour avant la fin de l’année, notamment pour les 20 ans du jeu.

Avant cela, une alpha aura lieu au milieu de l’hiver, puis la bêta prendra place durant le printemps. Pour s’occuper entre ces deux essais, la saison 4 de Dragonflight sera mise en ligne au printemps, avec de nouvelles récompenses à obtenir et des raids revisités.

World of Warcraft Classic aura lui aussi droit à son lot de mises à jour avec la mise en place du mode autonome en février, et surtout la sortie de Cataclysm quelques mois plus tard au printemps. Vous pouvez consulter ci-dessous les deux roadmaps qui ont été révélées par Blizzard.