World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic : Le retour de la quatrième extension du célèbre MMO s’annonce pour le 21 juillet

La Pandarie rouvre ses portes

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic prend place alors que la chute d’Aile-de-mort signe la fin des événements de Cataclysm. Mais le conflit entre l’Alliance et la Horde se poursuit dans les Mers du Sud, et donc, principalement, au sein de la Pandarie, un continent brumeux.

L’extension Classic signe évidemment le retour de la nouvelle race des Pandarens, tout comme celui de la classe Moine avec les trois spécialisations Maître Brasseur (tank), Tisse-Brume (soins) et Marche-Vent (DPS). Dans le même temps, toutes les classes subissent un nouveau système de talents accompagné de capacités améliorées et de nouveaux sorts.

Le scénario « La chute de Theramore » et le mini-jeu des mascottes de combat reviennent également tout comme tout un tas de contenu comme la ferme Chant du Soleil, une nouvelle arène PvP et deux nouveaux champs de bataille, six nouveaux donjons, quatre donjons héroïques revisités, trois nouveaux raids, des nouvelles zones et bien plus encore.

World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic arrivera donc le 21 juillet sur PC avec une mise à jour de prélancement disponible dans la semaine du 1er juillet.