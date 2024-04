WoW Cataclysm Classic sera disponible le 21 mai, préparez-vous à retrouver Azeroth dans les flammes

Aile de Mort sème un vent de nostalgie

Extension presque boudée à la sortie et injustement critiquée en 2010, World of Warcraft Cataclysm est pourtant l’une des dernières extensions vraiment marquantes pour bon nombre de joueurs et de joueuses. On se souvient encore d’avoir enchaîné Le Bastion ou encore la Descente pendant nos soirées raids, longuement détesté les premières parties PvP à Tol Barad avec ces coéquipiers qui se la jouent solo et surtout, pris beaucoup de plaisir à redécouvrir Azeroth à dos de montures volantes.

Oui, la nostalgie parle probablement en ces lignes, et c’est l’objectif initial des versions Classic que Blizzard nous sort depuis quelques années. Après l’époque Vanilla, Burning Crusade et dernièrement Lich King, World of Warcraft va bientôt accueillir Cataclysm Classic. Une déclinaison officialisée en novembre dernier et qui respecte sa période de sortie promise fixée au premier semestre, en atteste la récente annonce de date de sortie.

WoW Classic : Cataclysm sera disponible le 21 mai 2024 à minuit (heure de France) date à laquelle l’extension sera déployée. Avant ça, on aura droit à l’habituel pre-patch de lancement, qui sera quant à lui déployé le 1er mai. Oui, bonne nouvelle, pile pour le jour férié. Cette mise à jour apportera une bonne partie des nouveautés attendues, avec l’arrivée des deux nouvelles races (Gobelins & Worgens), les nouvelles combinaisons de races et de classes, la refonte des talents, l’arrivée de l’archéologie en tant que métier et d’autres choses encore.

Voici les contenus prévus pour le patch de pré-lancement :

Nouvelles races de personnages-joueurs : Gobelins/Gobelines et Worgens

Nouvelles combinaisons de races et de classes

Mises à jour de l’expérience de montée en niveau : passez du niveau 1 au niveau 60 en parcourant les paysages transformés de Kalimdor et des royaumes de l’Est.

Mises à jour des classes : nouveaux talents, arbres, sorts et plus

Nouveau métier : archéologie

Nouvelle fonctionnalité : collection de transmogrifications

Mise à jour des caractéristiques des personnages et de l’équipement

Trois semaines plus tard, le 21 donc, le MMO accueillera le reste de son contenu, à savoir :

7 nouvelles zones : le mont Hyjal ; Vashj’ir ; les hautes-terres du Crépuscule ; Uldum ; le Tréfonds ; Kezan ; Gilnéas.

9 nouveaux donjons : les cavernes de Rochenoire ; le Trône des marées ; la cime du Vortex ; le Cœur-de-Pierre ; la cité perdue des Tol’vir ; les salles de l’Origine ; Grim Batol ; les Mortemines ; le donjon d’Ombrecroc.

les cavernes de Rochenoire ; le Trône des marées ; la cime du Vortex ; le Cœur-de-Pierre ; la cité perdue des Tol’vir ; les salles de l’Origine ; Grim Batol ; les Mortemines ; le donjon d’Ombrecroc. Ajout du Codex des donjons

3 nouveaux donjons de raid : le Trône des quatre vents ; la descente de l’Aile noire ; le bastion du Crépuscule.

Système de verrouillage des raids basé sur les boss : permet aux personnages-joueurs de se lancer dans la version à 10 ou à 25 de chaque boss au cours d’une même semaine. Les verrouillages sont basés sur chaque boss.

Zone JcJ de Tol Barad

Île de Sombrelune : découvrez les mystères que vous réserve Silas Sombrelune.

Vol dans les royaumes de l’Est et en Kalimdor

Envie de repartir à l’aventure et (re)découvrir Cataclysm ?