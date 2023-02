Wild West Dynasty nous demandera de survivre au Far West dès le 16 février

Des jeux de survie, on en a tout le tour du ventre, mais peu peuvent se vanter de nous embarquer dans une période historique peu commune. Wild West Dynasty souhaite attirer tous les amateurs de western (et indirectement les amoureux de Red Dead Redemption) dans une aventure dangereuse en plein cœur du Far West, où la seule loi qui règne est celle du plus fort. Le titre de Toplitz Productions et Moon Punch Studio débutera prochainement son accès anticipé et nous le rappelle avec une nouvelle cinématique qui a le mérite de bien nous mettre dans l’ambiance.

Fondez votre village et imposez votre loi

Dans Wild West Dynasty, vous objectif premier sera de survivre au sein de cette région impitoyable, qui recèle de nombreux dangers. En plus de lutter contre les hors-la-loi, vous devrez aussi vous protéger de la nature environnante, aussi bien de la chaleur des journées que du froid glacial des nuits, tout en prenant garde à la faune locale.

Un grand monde ouvert type bac à sable sera à votre disposition, avec la possibilité de construire votre ville. Eh oui, en plus de son aspect jeu de survie et jeu d’aventure, qui vous fait partir à la recherche de nombreux secrets liés à votre famille, vous pourrez aussi découvrir tout un pan façon city-builder, avec près d’une quarantaine de fondations différentes pour façonner votre ville rêvée en plein coeur du Far West.

Wild West Dynasty sera donc disponible en accès anticipé dès le 16 février prochain sur Steam, ainsi que sur l’Epic Games Store.