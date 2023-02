Accueil > Actualités > Wild West Dynasty : Voici la bande-annonce de lancement du jeu de survie et d’aventure au Far West

Pas facile pour les productions à moindre budget de se faire remarquer dans ce mois de février chargé à ras-bord de sorties de AAA et de jeux attendus de longue date. Wild West Dynasty a tout de même la chance de se démarquer dans tout cela en proposant une aventure au Far-West, un cadre encore trop peu exploré si l’on met de côté la saga Red Dead Redemption. Et c’est sans doute les adeptes de la série de Rockstar que Toplitz Productions et Moon Punch Studio veulent séduire. Afin de les convaincre, ainsi que celles et ceux qui cherchent un nouveau jeu de survie, l’éditeur et le studio nous offrent aujourd’hui une bande-annonce de lancement juste avant la sortie de l’accès anticipé du titre, que nous vous partageons en exclusivité française sur ActuGaming.

Devenez une légende du Far West dans ce nouveau jeu de survie

Cet ultime trailer nous permet de revoir les bases de ce que Wild West Dynasty aura à nous offrir, le tout sous-titré en français. Vous l’aurez compris, la survie sera au coeur de l’expérience et nous demandera de tout faire pour lutter contre tous les dangers de l’Ouest Sauvage.

La liberté sera donc de mise, même si vous serez sans doute contraints de poser vos baguages pour vous lancer dans la construction de votre propre ville, avec les matériaux que vous allez récupérer au fil de vos aventures dans ce monde ouvert. Le jeu intègre quelques éléments de city builder avec lesquels vous pourrez créer les plus beaux des saloons. Et s’il y a bien un scénario à découvrir, vous serez libre de créer votre propre histoire en devenant qui vous voulez et en imposant vos propres lois.

Wild West Dynasty sera donc disponible dès demain, le 16 février à 17h, en accès anticipé sur Steam ainsi que sur l’Epic Games Store.