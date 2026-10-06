Watch Dogs reste important pour Ubisoft, mais sans doute pas assez pour avoir droit à un nouvel épisode dans l’immédiat

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Que ce soit pour mieux rebondir ou pour mieux être revendu, Ubisoft s’est lancé dans une grande restructuration qui fragmente l’entreprise en cinq parties, nommées les Creative Houses. Chacune a droit à ses propres licences, comme Vantage Studios qui possède Assassin’s Creed, tandis que Massive s’occupe d’un The Division etc. Mais une licence figure parmi les grands absents de cette nouvelle organisation : Watch Dogs. Ubisoft a donc clarifié sa position à ce sujet.

Watch Dogs Legion
Watch Dogs Legion // Source : Ubisoft

Pas de quatrième opus en vue, pour l’instant

Dans la nouvelle structuration d’Ubisoft, Watch Dogs n’était en effet listé nulle part. La série aurait facilement pu être rangée chez Vantage Studios ou chez Massive, mais l’éditeur ne semblait pas avoir fait de choix ici. Cela se confirme avec les propos d’Yves Guillemot, qui a répondu à une interrogation d’un investisseur entourant la licence (relayée par Game File). Lorsqu’il lui est demandé pourquoi Watch Dogs n’est pas cité parmi les licences qui composent les nouvelles divisions, le PDG d’Ubisoft répond « qu’il n’est pas prévu de la placer au sein d’une Creative House » pour le moment, du moins pas avant qu’Ubisoft décide « potentiellement » de travailler à nouveau dessus.

Ce qui n’est clairement pas bon signe, même si Guillemot promet que la licence reste une marque « importante » pour le futur d’Ubisoft. On comprend donc qu’aucun vrai nouvel épisode ne semble être en développement actif pour le moment. Pour ce que ça vaut, Insider Gaming avance de son côté qu’une version « Director’s Cut » de Watch Dogs Legion est en préparation pour une sortie durant la première moitié de 2027. Dans tous les cas, pour un nouvel épisode, il faudra probablement attendre, à moins que la sortie du film – dont la date est encore inconnue – vienne redonner un coup de boost à la licence.

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Watch Dogs Legion
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Date de sortie : 29/10/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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