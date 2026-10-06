Watch Dogs reste important pour Ubisoft, mais sans doute pas assez pour avoir droit à un nouvel épisode dans l’immédiat

Pas de quatrième opus en vue, pour l’instant

Dans la nouvelle structuration d’Ubisoft, Watch Dogs n’était en effet listé nulle part. La série aurait facilement pu être rangée chez Vantage Studios ou chez Massive, mais l’éditeur ne semblait pas avoir fait de choix ici. Cela se confirme avec les propos d’Yves Guillemot, qui a répondu à une interrogation d’un investisseur entourant la licence (relayée par Game File). Lorsqu’il lui est demandé pourquoi Watch Dogs n’est pas cité parmi les licences qui composent les nouvelles divisions, le PDG d’Ubisoft répond « qu’il n’est pas prévu de la placer au sein d’une Creative House » pour le moment, du moins pas avant qu’Ubisoft décide « potentiellement » de travailler à nouveau dessus.

Ce qui n’est clairement pas bon signe, même si Guillemot promet que la licence reste une marque « importante » pour le futur d’Ubisoft. On comprend donc qu’aucun vrai nouvel épisode ne semble être en développement actif pour le moment. Pour ce que ça vaut, Insider Gaming avance de son côté qu’une version « Director’s Cut » de Watch Dogs Legion est en préparation pour une sortie durant la première moitié de 2027. Dans tous les cas, pour un nouvel épisode, il faudra probablement attendre, à moins que la sortie du film – dont la date est encore inconnue – vienne redonner un coup de boost à la licence.