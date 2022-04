Watch Dogs : La série revient, mais cette fois-ci sous la forme d’un manga

Même avec de bonnes idées, Watch Dogs Legion n’a pas été le succès escompté par Ubisoft, avec un titre qui a vite été bradé dans les boutiques et des mises à jour qui se sont arrêtées bien plus vite que prévu. Mais la stratégie cross-média de l’éditeur pour ses licences continue malgré tout, et c’est pourquoi l’univers de la licence va s’étendre dans un tout nouveau format, celui du manga.

A new manga series based on the "Watch Dogs" video game series by Ubisoft titled "Watch Dogs Tokyo" drawn by Kamo Syuhei (Gangsta: Cursed) & written by Shirato Seiichi will start on Kurage Bunch website on April 12, 2022

Image © Shinchosha, Ubisoft, Kamo Syuhei, Shirato Seiichi pic.twitter.com/XSGhtKiths

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 7, 2022