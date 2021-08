Watch Dogs Legion : Ubisoft annonce un crossover avec La Casa de Papel

La première partie de la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel arrive sur Netflix très prochainement, et pour marquer le coup, le géant du streaming s’associe avec Ubisoft pour faire un crossover entre sa série culte et Watch Dogs Legion.

Bella Ciao mais à Londres

Ce n’est pas la première fois que les braqueurs et les braqueuses masqués s’invitent dans une production Ubisoft. En effet, la dernière fois c’était pour le jeu Rainbow Six Siege où nous avions eu le droit à des cosmétiques en lien avec la série, ainsi qu’un mode temporaire.

Ici, dans Watch Dogs Legion, les joueurs et les joueuses doivent enfiler leur plus beau masque de Dali, et partir pour une toute nouvelle mission gratuite où l’objectif est de braquer la fameuse banque d’Angleterre.

Une petite collaboration donc, mais qui devrait faire patienter les fans de la série à succès en attendant la diffusion de la toute dernière saison qui sera divisée en deux parties, dont la première sera disponible dès ce vendredi 03 septembre sur Netflix.

Watch Dogs Legion est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Google Stadia, et la mise à jour gratuite est accessible dès maintenant sur toutes les plateformes.