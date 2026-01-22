Chez Ubisoft, la licence Watch Dogs semble bien être de l’histoire ancienne

Ubisoft a enfin dévoilé le reste de ses Creative Houses, ses nouvelles divisions censées être un peu plus autonomes permettant une meilleure organisation. La plus importante du groupe était déjà connue, Vantage Studios, qui gère les trois licences phares de l’éditeur, Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six. On sait maintenant ce que les autres divisions vont englober, mais parmi les licences évoquées, certaines manquent à l’appel, dont une dont l’absence est très remarquée.

