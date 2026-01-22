Chez Ubisoft, la licence Watch Dogs semble bien être de l’histoire ancienne

Le plus grand absent de la restructuration

Et vous l’aurez compris, on parle ici de Watch Dogs, l’un des grands absents de la restructuration d’Ubisoft. La licence est en effet aux abonnés absents parmi le listing des différentes licences englobées par les Creative House, qui sont, pour rappel :

Creative House 1 /Vantage Studios : Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six

Creative House 2 : The Division, Ghost Recon, Splinter Cell (jeux de tir compétitifs et coopératifs)

Creative House 3 : For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla, Skull and Bones (les jeux service)

Creative House 4 : Prince of Persia, Rayman, Anno, Might & Magic, Beyond Good & Evil (les jeux narratifs et aux mondes fantastiques)

Creative House 5 : Just Dance, UNO, Hungry Shark, licences Hasbro (les jeux familiaux)

Watch Dogs n’entre ici dans aucune case, et surtout, la licence n’est citée nulle part. De là à penser que la série a été définitivement planquée au fin fond d’un placard, il n’y a qu’un pas. Il est vrai que certaines rumeurs sur la mort de la licence flottaient depuis quelques années, surtout depuis l’échec de Watch Dogs Legion. Le fait de ne pas voir la saga être évoquée ici pourrait confirmer ces bruits de couloir.

C’est donc potentiellement la fin d’une série à l’étrange histoire pour Ubisoft, qui a commencé avec une première bande-annonce qui avait retourné Internet. Le premier Watch Dogs ne fut malheureusement pas à la hauteur des ambitions de l’éditeur, et son deuxième épisode n’a pas plus convaincu, même si on peut lui trouver un certain capital sympathie. Le troisième et dernier opus en date a peut-être été le clou final sur le cercueil, et ce alors qu’un film est pourtant prévu, avec un tournage terminé depuis septembre 2024 (et qui a eu droit à des reshoots l’année dernière).