Ubisoft annonce que le film Watch Dogs vient tout juste de terminer son tournage

Une longue gestation mais un tournage mené tambour battant

Le tournage du film réalisé par Mathieu Turi a débuté au tour début du mois de juillet dernier, avec l’acteur Tom Blyth (Snow dans Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur) dans l’un des rôles principaux, aux côtés de Sophie Wilde (Talk To Me). Il s’est étalé sur tout le long de cet été, et alors que l’on commençait à l’oublier, il a été bouclé très rapidement.

Ubisoft annonce aujourd’hui que le tournage de Watch Dogs est déjà terminé, ce qui veut dire qu’il n’aura nécessité que deux mois probablement intenses. Puisque c’est désormais une habitude sur les grosses production, il n’est pas impossible que des reshoots aient lieu dans les prochains mois, afin de fignoler quelques ajustements, mais le gros du film est déjà dans la boite. Reste maintenant le montage et toute la post-production, qui va demander un peu de temps.

On ne sait toujours pas quand ce film verra le jour, mais on peut espérer le voir sur grand écran un peu plus tôt que ce que l’on aurait pu penser.