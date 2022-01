Watch Dogs Legion : La mise à jour 5.6 déployée en septembre 2021 était la dernière

Disponible depuis octobre 2020 sur PC et consoles, Watch Dogs Legion a connu un développement et un suivi post-lancement mouvementé. Cela ne l’a pourtant pas empêché de proposer une expérience sympathique lors de sa sortie et d’accueillir des améliorations ainsi que du nouveau contenu par la suite (mode online, mode Performances, agents inédits, DLC « Les Liens du Sang », crossover avec La Casa de Papel…).

Mais malgré tout ce travail abattu, il semblerait que le potentiel de cet opus n’ait pas été jugé aussi prometteur que celui d’un certain Assassin’s Creed Valhalla puisque Ubisoft a décidé de stopper purement et simplement les mises à jour du titre.

Quel avenir pour la licence ?

En plus de retracer l’historique du contenu intégré dans ce troisième épisode, les développeurs expliquent dans un communiqué publié sur le site officiel du jeu que « la mise à jour 5.6 (déployée en septembre 2021) était notre dernière mise à jour pour Watch Dogs: Legion. Cependant, vous pouvez vous attendre autant à de nouvelles que d’anciennes récompenses dans le mode En ligne. »

Le studio ajoute ceci : « La saison 4 Rebelles sera composée de 80 rangs et aura lieu jusqu’au 22 janvier 2022, avant d’être suivie par la saison 5 Rayures. Après cela, les saisons 3 à 5 continueront d’alterner en jeu, vous permettant ainsi d’obtenir des récompenses que vous auriez pu manquer par le passé. Parmi lesdites récompenses, vous trouverez une version modifiée de la veste d’Aiden Pearce, ainsi que le masque et la tenue de Jackson. »

Reste maintenant à savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de la licence. Pour rappel, Watch Dogs Legion est commercialisé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia et la mise à niveau est gratuite entre les deux consoles de Sony et les plateformes de Microsoft.