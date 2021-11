Warner Bros. Games serait en train de travailler sur un autre titre que Gotham Knights

Après avoir pris un peu de retard, Gotham Knights devrait bien nous arriver dans le courant de l’année 2022. Le prochain jeu de Warner Bros. Games a demandé plus de temps que prévu suite à la pandémie, mais il est en bon chemin, et forcément, le studio prépare déjà le jeu qui arrivera après l’aventure de la Bat-Family.

Un nouveau jeu DC en vue ?

C’est en tout cas ce que confirme le profil LinkedIn de Megan Berr (relayé par VGC), senior artist sur Gotham Knights. En plus de la mention du jeu sur son profil, on a pu y voir (avant que cela ne soit retiré) une autre expérience en tant que directrice artistique d’un projet encore non annoncé, « en plus des responsabilités actuelles sur Gotham Knights ». Elle a notamment œuvré à la conception des piliers du gameplay, et au développement d’une démo.

Pour l’instant, aucun indice n’a été évoqué concernant ce prochain projet, qui aurait démarré en 2019. Mais puisque Gotham Knights approche de la fin de son développement, il est tout naturel de voir qu’un autre jeu commence à prendre forme, ne serait-ce que pour de la préproduction.

On ne devrait en tout cas pas attendre parler de ce jeu mystère avant la sortie de Gotham Knights (peut-être à l’E3 2022 ?), qui arrivera l’année prochaine, si tout se passe bien.