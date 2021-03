Gotham Knights : Warner Bros nous annonce que le jeu est repoussé à 2022

Décidément, quand ça ne veut pas du coté de chez Warner Bros Games, ça ne veut pas. Après le report de Hogwarts Legacy, c’est au tour de Gotham Knights de manquer le coche de l’année 2021, comme nous l’apprend l’éditeur avec un nouveau tweet.

La mort de Batman attendra 2022

Le jeu centré sur la Bat-Family devait nous parvenir cette année, même si aucune date de sortie précise n’avait encore été annoncée. Finalement, les développeurs souhaitent prendre plus de temps comme ils l’expliquent très brièvement sur Twitter, afin d’obtenir la meilleure expérience de jeu possible. Gotham Knights est donc repoussé à 2022. On se doute que la situation sanitaire n’est pas étrangère à ce délai, comme pour tant d’autres jeux.

Plus d’informations et de gameplay seront diffusés au cours des prochains mois afin de donner des nouvelles du jeu, ce qui aidera peut-être les fans à patienter. En attendant, on remarquera une nouvelle fois que l’image qui est diffusée ici fait une nouvelle fois mention à la Cour des Hiboux, qui serviront d’antagonistes principaux dans cette nouvelle aventure.

Gotham Knights est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.