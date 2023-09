Gotham Knights a été listé sur Switch, bientôt la confirmation d’un portage ?

Une version vraiment nécessaire ?

Se pourrait-il que Gotham Knights arrive prochainement sur Switch ? C’est ce que l’on devine grâce à l’apparition d’une version Switch chez l’ERSB, l’organisme de classification américain. La dernière console de Nintendo est directement mentionnée sur la fiche du jeu, malgré son absence de la liste des plateformes contenant des microtransactions.

Puisque la trilogie Batman Arkham est sur le point de débarquer sur Switch, on pourrait ne pas s’étonner de voir Gotham Knights effectuer le même chemin, mais étant donné les problèmes techniques rencontrés par ce dernier sur PS5 et Xbox Series, cela a de quoi interroger. Puisque cette version est listée chez l’ESRB, il y a peu de chances pour qu’il s’agisse d’une version cloud, ce qui renforce encore plus les doutes. On en saura peut-être plus lors du prochain Nintendo Direct, et on sera forcément curieux de voir les performances de cette potentielle version.

Gotham Knights est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour en apprendre plus et découvrir nos guides et astuces.