Warner Bros Games est au plus mal, avec des jeux Flash et Constantine abandonnés et un jeu Game of Thrones étudié

Pas de cap clair, alors qu’il fallait tout refaire

Cette enquête est assez large et s’attarde d’abord sur ce qu’il s’est passé sous la présidence de David Haddad, afin de mieux comprendre pourquoi le groupe Warner Bros Games en est là aujourd’hui. En recueillant divers témoignages, Schreier en est arrivé à la conclusion que le groupe souffrait gravement d’un manque de vision durant la présidence de David Haddad, que l’on pouvait également amputer à la situation plus globale de Warner Bros et ses multiples histoires de fusions et de reventes.

C’est durant cette période que Warner Bros Games aurait perdu beaucoup de ses artistes renommés à travers les studios. Le journaliste indique que le fait que David Haddad ne soit pas un très grand joueur lui-même n’aidait pas beaucoup les conversations, même si cela est le cas pour de nombreux leaders à travers l’industrie. Mais c’est surtout un manque de communication qui est pointé du doigt, avec un temps de réponse trop long de la part des dirigeants.

Warner Bros Games Montreal et Monolith Productions auraient le plus souffert de cette situation, notamment parce que Haddad devait attendre de voir ce qu’il se passait avec AT&T, puis avec Discovery. Inc. À l’époque, on parlait d’une potentielle revente de la division jeu vidéo, ce qui bloquait le fait de donner l’aval à de gros projets.

Pleins de projets pitchés qui n’ont rien donné

Jason Schreier fait ensuite le point sur tous les projets en cours ou ceux qui ont été annulés chez les studios possédés par Warner Bros. Si l’on a déjà évoqué le cas de Monolith avec le jeu Wonder Woman, il est intéressant de noter qu’avant de plancher sur ce jeu, un autre projet avait été annulé tandis que le studio aurait pu être rattaché à un jeu Game of Thrones.

On trouve une autre occurrence d’un tel projet chez Warner Bros Games Montréal, qui est sans doute le studio qui a connu le plus de remous. Il aurait présenté un pitch pour un jeu Game of Thrones en plus de venir en aide sur le jeu Wonder Woman. Pour l’instant, on ne sait pas si Warner Bros l’a validé.

Car ce ne serait pas le premier pitch refusé pour ce studio. Lorsque Haddad est arrivé au pouvoir, la direction de Warner Bros Games Montréal s’est concentrée sur le domaine des jeux service. Gotham Knights est ainsi né, même s’il s’est par la suite débarrassé de tous les aspects de jeu service qu’il avait durant un temps. Le jeu a tout de même été mal reçu et le studio voulait essayer de sauver les meubles avec un « Gotham Knights 1.5 », ce qui n’a pas été validé.

Au même titre qu’un jeu John Constantine. Le personnage devait être le protagoniste d’un tel projet et si tout le monde semblait enthousiaste à cette idée, l’éditeur n’a jamais validé le budget. Ben Bell, qui était le vice-président de la production et qui travaillait aux côtés de David Haddad, a ensuite voulu que le studio se concentre sur un personnage plus connu.

Le choix s’est porté sur Flash, et un pitch pour un jeu a commencé à être étudié. Jusqu’à ce que le film The Flash fasse un flop absolu sur grand écran, enterrant définitivement cette idée. Tout plein de projets évincés qui ont épuisé les dirigeants du studio. Bloomberg indique qu’au cours de ces deux dernières années, beaucoup de dirigeants se sont fait la malle.

Une lueur d’espoir ?

Pour autant, Warner Bros ne veut pas encore laisser tomber sa division jeu vidéo. JB Perette, qui est à la tête des jeux et du streaming chez Warner Bros indique que l’entreprise cherche un remplaçant pour Haddad, tout en prenant en quelque sorte sa place d’ici là. Il prévoit un sursaut dans les revenus de cette division dès cette année 2025 :

« Nous allons retrouver la rentabilité en 2025. Nous ne retrouverons pas la rentabilité que nous souhaitons dans les deux ou trois prochaines années. Il faudra deux à trois ans pour reconstruire et revenir aux niveaux que nous souhaitons atteindre, mais le rebond est immédiat pour ce qui est de passer d’une situation déficitaire à une situation rentable. »

Pour autant, l’année 2025 ne semble pas être riche pour Warner Bros, du moins pour le moment. On peut cependant croire qu’une nouvelle version de Hogwarts Legacy est bien en chemin, tout comme un jeu LEGO selon le journaliste. Sans compter des jeux mobiles.

De plus, Warner Bros a déjà évoqué le fait d’employer la même stratégie que Disney en prêtant ses licences à des partenaires externes. Une solution qui rapporte moins d’argent, mais qui est nettement moins risquée et moins onéreuse. Il ne faudrait pas s’étonner de voir le fruit de cette stratégie mûrir d’ici quelques années.