Warner Bros Games veut mettre le paquet sur les jeux Game of Thrones, Mortal Kombat, Hogwarts Legacy, DC, et surtout Batman

Le Bat-Signal est allumé

Les échecs successifs de Suicide Squad: Kill the Justice League et MultiVersus sont en train de faire perdre beaucoup d’argent à Warner Bros. Le groupe Warner Bros Games enregistre en ce moment une dépréciation de 300 millions de dollars et en attendant Hogwarts Legacy 2, rien ne pourra venir le sauver. C’est pourquoi Zaslav souhaite considérablement réduire les jeux du portfolio de Warner Bros Games en se concentrant uniquement sur ses licences les plus fortes (propos recueillis par IGN):

« Nous avons traversé des moments difficiles – et cela n’a pas été très agréable pour le secteur des jeux vidéo – mais nous avons quatre licences qui sont vraiment puissantes et qui ont un public qui les adore, et nous allons nous concentrer principalement sur ces quatre-là. Nous allons cesser d’essayer de lancer 10, 12, 15, 20 jeux différents. Je pense que nous avons une réelle chance maintenant, grâce à notre focus, de nous stabiliser dans le secteur des jeux vidéo. Nous avons quatre licences solides et rentables avec des fans fidèles : Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC, en particulier Batman. »

Il est intéressant de noter qu’ici, Zaslav met surtout en avant Batman parmi les jeux DC prévus chez l’éditeur. Pour rappel, le prochain jeu DC prévu chez Warner Bros Games est le jeu Wonder Woman de Monolith Productions, qui n’a pas donné de nouvelles depuis trois ans.

Faut-il en conclure que Warner Bros va enfin se pencher sur un nouveau jeu Batman, et uniquement centré sur Batman ? Sans doute, puisque les jeux qui gravitent autour du personnage sans en faire le personnage principal ne fonctionnent pas (à l’image de Gotham Knights). L’éditeur vient tout juste de sortir le très bon Batman Arkham Shadow, mais le fait qu’il s’agisse d’un jeu VR réduit considérablement son potentiel commercial. De là à espérer qu’un jeu Batman à la hauteur de la trilogie Arkham soit dans les plans, il n’y a qu’un pas.