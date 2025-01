PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Janvier 2025

Après la présence d’un excellent titre coopération en décembre 2024,le PlayStation Plus propose une nouvelle tournée pour l’abonnement Essentiel. On retiendra surtout le titre indépendant puisqu’on nous propose seulement un remaster et un jeu service prêt à mourir prochainement. Voici une présentation des jeux PS Plus de janvier 2025.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de janvier 2025 ?

Voici la liste des jeux offerts en janvier sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 7 janvier 2025 dans la journée.

Suicide Squad : Kill the Justice League

Suicide Squad : Kill the Justice League est un shooter d’action et d’aventure en monde ouvert développé par Rocksteady Studios et édité par Warner Bros. Games. Conçu comme un jeu service jouable seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs/joueuses, le titre nous propose de contrôler Harley Quinn, Deadshot, King Shark ou encore Captain Boomerang afin de traquer et d’éliminer les membres de la Justice League présents à Metropolis. – Voir le test complet.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed Hot Pursuit Remastered est une version améliorée du titre sorti en 2010 par Electronics Arts. Cette nouvelle édition du jeu embarque quelques nouveautés graphiques, comme la possibilité de jouer en 4K/60 fps, mais aussi un mode photo amélioré et la possibilité de jouer avec d’autres joueurs entre plusieurs plateformes. – Voir le test complet.

The Stanley Parable Ultra Deluxe

The Stanley Parable est une fiction interactive sortie à l’origine comme un mod au jeu Half-Life 2, puis sorti comme jeu à part entière en octobre 2013. Le joueur y incarne Stanley, un employé de bureau dont l’emploi consiste à appuyer sur la touche demandée sur l’écran de son ordinateur. Un jour, alors qu’aucune instruction ne lui est communiquée, Stanley apprend alors que tous ses collègues ont disparu. Le jeu consiste alors à suivre (ou non) la trame narrative décrite par le narrateur, afin d’accéder à l’une des différentes fins du jeu. Une édition Ultra Deluxe a été annoncée en 2018, permettant au titre d’arriver sur consoles de salon.