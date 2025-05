NetherRealm Studios et Warner Bros. Games annoncent Mortal Kombat 1: Definitive Edition, disponible dès maintenant sur PC et consoles

Une édition komplète pour le soft reboot

La sortie du dernier jeu de combat de NetherRealm remonte maintenant à septembre 2023. Depuis il s’est surtout étoffé avec beaucoup de personnages et de cosmétiques. L’annonce de Mortal Kombat 1: Definitive Edition marque donc le moment de compiler tout ça dans une version complète.

Tous les Kombat Pack, l’extension scénarisée « Règne du khaos » , ou encore moult skins dont certains tirés de films passés ou futurs, voici le détail complet du contenu embarqué par Mortal Kombat 1: Definitive Edition :

Le jeu de base

L’extension Histoire Mortal Kombat 1: Règne du khaos

Kombattants du Kombat Pack : Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Omni-Man, Peacemaker et Le Protecteur

Kombattants Kameos du Kombat Pack : Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado et Ferra

Kombattants du Kombat Pack 2 : Cyrax, Sektor, Noob Saibot, Ghostface, Conan le Barbare et Terminator T-1000

Kombattant Kameo du Kombat Pack 2 : Madame Bo

Shang Tsung : Kombattant

Tenue du film Mortal Kombat II : Johnny Cage, Shao Kahn, Kitana, Scorpion

Tenue du film Mortal Kombat (2021) : Sub-Zero

Tenue de personnage Liu Kang – Tournoi

Skin de personnage de Jean-Claude Van Damme (voix, apparence et tenue) pour Johnny Cage

Tenues de personnages Scorpion : noces et Mileena Impératrice

Tenues de personnage Ultimate Mortal Kombat 3 : Sub-Zero et Noob Saibot

Coups de grâce : Animality

1 250 Kristaux du dragon

La cerise sur le gâteau, c’est que Mortal Kombat 1: Definitive Edition est d’ores et déjà disponible sur PC (via Steam et Epic), PS5, Xbox Series et Switch. En revanche, on déchante un peu plus au niveau des tarifs.

D’abord, et pour l’heure, il n’est pas fait mention d’une version physique. L’édition définitive n’est donc disponible que via format numérique, au prix de 69,99€. Et si jamais vous possédez le jeu de base et que vous souhaitiez faire une upgrade, elle coûtera la modique somme de 59,99€. Seulement 10 euros entre l’édition complète et le pack, c’est peu.