Warhammer 40,000: Mechanicus II est annoncé sur consoles et PC

Kasedo Games et Bulwark Studios ont annoncé aujourd’hui la sortie de Warhammer 40,000: Mechanicus II, la suite du jeu tactique au tour par tour sorti en 2018. Voici à quoi l’on peut s’attendre au niveau du scénario : Après des millénaires de sommeil, Vargard Nefershah mobilise les légions de sa dynastie pour anéantir les intrus de l’Adeptus Mechanicus qui se sont installés sur son monde sans le savoir. À travers la galaxie, Magos Dominus Faustinius est appelé à mettre à profit son expertise durement acquise pour s’assurer que les Nécrons ne réussissent pas. Le conflit devient rapidement une épreuve de force d’une importance imprévue, attirant des acteurs externes encore plus étranges et mortels.

L’une des nouveautés mises en avant est que vous ne vous contenterez pas de combattre en tant qu’Adeptus Mechanicus contre l’éveil d’un monde-tombeau Nécron, mais aussi en tant que Nécrons pour la résurgence de leur dynastie, avec les deux factions désormais entièrement jouables au cours de plusieurs campagnes.

Le gameplay stratégique reste au cœur de l’action, il sera possible de gérer les garnisons de leurs territoires et assembler des troupes pour chaque mission, en choisissant parmi une grande sélection de combattants issus de chaque faction. De nouvelles mécaniques environnementales obligeront également les joueurs à manœuvrer leurs forces intelligemment et à jouer en fonction des forces et des faiblesses de leur faction choisie. Par exemple, il sera possible de se cacher derrière le terrain en tant que Mechanicus ou de le détruire en tant que Nécrons.

L’écriture de Warhammer 40,000: Mechanicus II a été confié à Ben Counter, connu pour ses romans de la Black Library, tandis que la musique sera composée par Guillaume David.

Warhammer 40,000: Mechanicus II sera disponible sur PS5, Xbox Series et PC. La date de sortie n’a pas été précisée.