Surprise, Warhammer 40.000 : Dawn of War IV s’annonce en vidéo sur PC

Dawn of War, huit ans plus tard

La licence revient de loin, et sachez que le soft ne sera plus développé par Relic Entertainment. Le mythique développeur de la franchise laisse sa place à KING Art, un développeur qui s’est illustré sur Iron Harvest accueilli de manière correcte, sans plus.

Néanmoins, ce qu’annonce ce Warhammer 40.000 : Dawn of War IV aura de quoi rassurer. Le titre nous promet pas moins de quatre factions jouables avec les Orks, les Space Marines, les Necrons ainsi que les Adeptus Mechanicus. Du beau monde en somme, d’autant que jeu nous proposera un peu plus de 70 missions de campagne, avec par ailleurs des campagnes jouables pour chacune des factions.

Pour encore plus nous donner envie, Warhammer 40.000 : Dawn of War IV reprendra les mécaniques de gameplay du tout premier opus, qui faisait tout le sel de la licence Dawn of War. Jeu de stratégie oblige, vous devrez faire grandir votre force de frappe, construire diverses bases ou encore spécialiser vos escouades. L’ensemble est alléchant, et sachez que John French sera aux commandes de l’écriture du soft, pour une histoire qui devrait s’annoncer épique, autant en solo qu’en mode coopération.

Et en parlant de multijoueur, une tripotée de modes feront leur retour. Il y aura au programme de l’escarmouche en 1V1, 2V2 et 3V3 que ce soit en multi, comme contre l’IA. Des éléments de personnalisation seront également de la partie.

Warhammer 40.000 : Dawn of War IV sera de sortie en 2026 sur PC.