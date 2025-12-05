Warhammer 40,000: Dawn of War IV dévoile un nouveau trailer introduisant les Dark Angels et le Primarque Lion El’Johnson

Une guerre totale sur Kronus, avec deux chapitres de Space Marines

Pour la première fois dans la saga, deux chapitres de Space Marines sont jouables : les Blood Ravens et les Dark Angels. Les Dark Angels disposent de leurs propres commandants : le Maître de la Compagnie Astoran et le Chapelain Ezrael. Tous deux conservent leur identité historique, tactique et esthétique.

Le nouveau trailer de Warhammer 40,000: Dawn of War IV nous montre l’invasion du monde ravagé de Kronus. Les Blood Ravens (dirigés par les capitaines Cyrus et l’Archiviste Jonah Orion) débarquent en orbite avant de se retrouver projetés au sol suite à une confrontation orbitale avec les Orks menés par le Warboss Gorgutz. Sur la planète, les Orks, les Adeptus Mechanicus et les Necrons s’affrontent tandis que les Dark Angels interviennent au moment critique pour sauver la situation.

Clou du spectacle, le trailer révèle l’arrivée du mythique Primarque Lion El’Jonson sur le champ de bataille. Si les détails de son rôle exact restent flous, sa présence marque un tournant étant donné que les fans pourraient avoir l’opportunité de contrôler l’un des personnages les plus emblématiques de l’univers Warhammer 40 000.

Au total, plus de 70 missions solo ou coopératives sont prévues, sans compter les modes escarmouche, “Last Stand” et multijoueur. Les développeurs insistent sur le retour à un style “classique” de la stratégie en temps réel avec de grandes armées, de la construction de bases, de la gestion d’unités et des tactiques à grande échelle.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sortira en 2026 sur PC.