Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC

Un essai limité qui vous laisse le temps de terminer quelques jeux

Ubisoft vous propose d’essayer gratuitement son abonnement Premium du 18 au 23 juin prochain (à 15 heures), dans le cadre d’une période exceptionnelle. Avec la formule premium, ce sont plus de 145 jeux qui sont à votre disposition, les plus anciens comme les plus récents, à l’image d’Assassin’s Creed Shadows, qui vient justement d’avoir droit à son ultime mise à jour.

Cette période a beau être limitée, en 5 jours, vous avez non seulement le temps d’essayer des jeux, mais aussi d’en terminer. D’accord, il faudra être sacrément motivé pour terminer un Assassin’s Creed Valhalla durant ce laps de temps, mais on ne pourra que vous conseiller d’aller jeter un œil à The Rogue Prince of Persia ainsi qu’à Prince of Persia: The Lost Crown, qui, eux, peuvent se terminer en moins de 20 heures, histoire de bien rentabiliser cet essai gratuit. Et pourquoi pas un Star Wars Outlaws, si vous avez pas mal d’heures devant vous.

Si vous ne savez pas quoi faire de votre week-end sous cette chaleur caniculaire, voici un bon moyen de vous divertir sans dépenser un centime.