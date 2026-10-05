Vous pourrez jouer gratuitement à ARC Raiders durant tous le week-end

Venez tester la plus grosse mise à jour du jeu

Si vous ne faites pas partie des plus de 14 millions de personnes qui se sont déjà procuré ARC Raiders, vous pourrez profiter d’un essai gratuit sur le jeu durant quelques jours. Du 8 au 12 octobre (à 10 heures du matin à chaque fois), vous pourrez télécharger et jouer à ARC Raiders gratuitement. Il n’est pas précisé si vous aurez besoin d’un compte PS Plus ou d’un abonnement Xbox pour en profiter, Embark Studios indiquant simplement que le jeu sera free-to-play sur ces plateformes ainsi que sur Steam.

Embark Studios aurait tout de même pu être un peu plus malin en proposant cet essai gratuit dès la semaine suivante, avec son nouveau matchmaking, histoire d’attirer les plus récalcitrants aux PvP qui voudraient tester cette nouveauté. Mais le studio avait une autre stratégie en tête car ce week-end correspond au lancement de la plus grosse mise à jour du jeu à ce jour, Frozen Trail, qui reste sans doute un produit d’appel suffisant.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.