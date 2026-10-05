Vous pourrez jouer gratuitement à ARC Raiders durant tous le week-end

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En perte de vitesse après avoir réalisé des scores proprement inimaginables avant son lancement, ARC Raiders a aujourd’hui besoin de reconquérir le public. Cela passera notamment par du matchmaking orienté PvE qui sera temporairement proposé dès la semaine prochaine en jeu, un moyen d’attirer celles et ceux qui en ont marre de la pression constante de se faire tirer une balle dans le dos. Mais Embark Studios va aussi tenter de séduire un nouveau public avec un essai gratuit pour son jeu.

ARC Raiders // Source : Embark Studios

Venez tester la plus grosse mise à jour du jeu

Si vous ne faites pas partie des plus de 14 millions de personnes qui se sont déjà procuré ARC Raiders, vous pourrez profiter d’un essai gratuit sur le jeu durant quelques jours. Du 8 au 12 octobre (à 10 heures du matin à chaque fois), vous pourrez télécharger et jouer à ARC Raiders gratuitement. Il n’est pas précisé si vous aurez besoin d’un compte PS Plus ou d’un abonnement Xbox pour en profiter, Embark Studios indiquant simplement que le jeu sera free-to-play sur ces plateformes ainsi que sur Steam.

Embark Studios aurait tout de même pu être un peu plus malin en proposant cet essai gratuit dès la semaine suivante, avec son nouveau matchmaking, histoire d’attirer les plus récalcitrants aux PvP qui voudraient tester cette nouveauté. Mais le studio avait une autre stratégie en tête car ce week-end correspond au lancement de la plus grosse mise à jour du jeu à ce jour, Frozen Trail, qui reste sans doute un produit d’appel suffisant.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'ARC Raiders
ARC Raiders
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Date de sortie : 30/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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