Need for Speed Unbound : Voici la liste complète des 143 voitures

A quelques semaines de son lancement, Need for Speed Unbound n’hésite pas à faire de nombreuses apparitions. Entre l’annonce de nombreuses collaborations, du gameplay régulièrement survolé et la présence de A$AP Rocky souvent sur le devant de la scène, le jeu de course sait qu’il a fort à faire pour regagner le cœur des fans. On sait désormais pas mal de choses sur le titre, et on fait aujourd’hui le point sur tous les véhicules présents au lancement.

Toutes les voitures de Need for Speed Unbound

On pourra ainsi piloter plus d’une centaine de bolides dans le titre. Plus exactement, ce sont 143 voitures qui seront disponibles dans Need for Speed Unbound. On y retrouve plusieurs marques connues, allant d’Aston Martin à Porsche en passant par Nissan et Ferrari. On notera la présence d’une Mercedes-Benz 190E personnalisée pour l’artiste A$AP Rocky En attendant sa sortie fixée au 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, voici la liste complète des véhicules :