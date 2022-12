Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound : De nombreux vétérans quittent Criterion suite à la sortie du jeu

Maintenant que Criterion est affecté à la licence Need for Speed, et jusqu’à nouvel ordre uniquement à celle-ci, il fallait s’attendre à ce que certains employés du studio décident de changer d’air. C’est ce qui se passe actuellement au sein de l’équipe avec GamesIndustry.biz qui rapporte que plusieurs vétérans de Criterion annoncent quitter le studio, quelques jours après la sortie de Need for Speed Unbound.

Chamboulement en interne

Les employés concernés sont des personnalités importantes du studio, puisqu’il s’agit de Matt Webster, vice-président ; Pete Lake, producteur exécutif ; Andrei Shires, directeur technique ; Steve Uphill, chargé de contenu ; et Alan McDairmant, qui est à la tête du développement au sein du studio. Tous partent voir ailleurs, sans que l’on sache vraiment pourquoi, même si cela a certainement à voir avec la fusion du studio avec Codemaster Cheshire. Le départ le plus notable est évidemment celui de Webster, puisqu’il était présent chez Electronic Arts depuis plus de 20 ans.

Quelques remaniements ont donc lieu en interne, avec Charity Joy qui devient responsable de la licence Need for Speed, tandis que Geoff Smith arrête son travail chez Codemaster (et donc sur Grid et Dirt) pour se concentrer lui aussi sur la série Need for Speed. Vous l’aurez compris, la priorité, c’est cette licence.