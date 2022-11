Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound : Du gameplay avec A$AP Rocky et l’Épreuve Takeover

Dans quatre semaines sortira un nouvel épisode à la franchise NFS. Electronic Arts et Criterion sont de retour avec Need for Speed Unbound, un volet qui risque de grandement bouleverser les habitudes, avec une direction artistique toute particulière. Le mélange semble pourtant bien marcher, et il faut avouer que les différentes vidéos présentées jusqu’ici ont du style. Une nouvelle bande-annonce vient d’ailleurs d’être dévoilée, mettant en avant l’Épreuve Takeover.

A vous de régner sur Lakeshore City

Electronic Arts aime bien mettre sa star en avant : le rappeur A$AP Rocky sera présent dans le jeu, et en plus de figurer dans la majorité des communications autour du titre, il aura également droit à ses propres types de course, les épreuves Takeover. Ici, le principe est simple : se pavaner. Il faut faire le meilleur score en réalisant des drifts, des sauts et en détruisant des éléments du décor. L’objectif, bien sûr, amasser des points pour faire grimper sa street creed.

L’éditeur californien semble beaucoup miser sur le style. La présence de l’artiste y joue beaucoup mais plusieurs collaborations ont aussi été annoncées ces derniers jours. On a par exemple appris que le titre collaborait avec Palace Skateboards pour ajouter des tenues de la marque dans le jeu. D’autres grands noms ont également rejoints cette dernière avec Puma, Versace, Alpha Industries, Brain Dead, FILA, Danielle Guizio et bien d’autres. Une bonne dose de personnalisation en vue.

Need for Speed Unbound est attendu pour le 2 décembre 2022. Il sera uniquement disponible sur nouvelle génération, à savoir PlayStation 5 et Xbox Series, en plus du PC.