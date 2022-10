Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound se montre enfin un peu plus avec un trailer de gameplay

Electronic Arts a pris son temps avant de nous présenter Need for Speed Unbound, mais maintenant que la machine est lancée, l’éditeur compte nous parler du jeu toutes les semaines. Le titre n’avait jusqu’ici présenté que des petits bouts de séquences de gameplay, nous laissant dans l’attente d’une vidéo un peu moins cutée, afin de mieux nous rendre compte de ce que cet épisode avait à nous offrir. EA dévoile enfin un trailer de gameplay un peu plus conséquent aujourd’hui, nomme « Risk & Rewards » (Risques et récompenses, en bon français).

Un pari pour la licence

Quoi de mieux pour illustrer un jeu Need for Speed qu’une course-poursuite contre la police ? C’est ce que nous propose en premier lieu ce nouveau trailer, qui met en avant les courses survoltés et brutales, où les forces de l’ordre viennent vous empêcher de rouler en toute liberté.

On y voit également un peu de customisation, une partie qui semble être très importante dans le jeu, puisque la nouvelle direction artistique nous tape directement à l’oeil. Le mélange des genres plaira ou non, mais ce qui est sûr, ce que cet épisode essaye au moins quelque chose d’un peu nouveau (du moins visuellement).

Need for Speed Unbound sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dès le 2 décembre.