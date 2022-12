Accueil » Guides » Quelques conseils pour bien débuter – Need For Speed Unbound

Cela fait maintenant quelques jours que Need for Speed Unbound est disponible sur PC et consoles. Peut-être que vous venez tout juste de le commencer ou que vous l’avez reçu pour les fêtes de fin d’année et cherchez des astuces pour commencer. Il est vrai qu’il n’est pas facile de gagner de l’argent dans cet épisode. Egalement, les nouveaux venus peuvent se trouver décontenancé face à la police. Si vous venez de découvrir la série, voici quelques conseils pour bien débuter sur Need For Speed Unboud.

Comment gagner un peu d’argent ?

Les joueurs sont unanimes : dans Need For Speed Unbound, la progression est lente et gagner de l’argent n’est pas aussi facile que dans d’autres épisodes. Voici quelques conseils pour récolter de l’oseille sans trop de difficultés en début de partie :

Effectuer toutes les livraisons : après le prologue, vos acolytes vous proposeront régulièrement de livrer des voitures, souvent bien plus performantes que celle que vous conduisez. Effectuer ces livraisons est un bon moyen de gagner de l’argent car vous n’êtes pas embêtés par des concurrents. Toutefois, la nuit, les flics sont souvent de la partie…

: après le prologue, vos acolytes vous proposeront régulièrement de livrer des voitures, souvent bien plus performantes que celle que vous conduisez. Effectuer ces livraisons est un bon moyen de gagner de l’argent car vous n’êtes pas embêtés par des concurrents. Toutefois, la nuit, les flics sont souvent de la partie… Détruire des voitures de police : une fois qu’une course poursuite est engagée (et uniquement dans ce cas, sinon cela marche pas), vous pouvez vous amuser à détruire les véhicules de la police. Celà vous rapportera quelques centaines (voire quelques milliers) de dollars. Pour infliger un maximum de dégâts, essayez de percuter les voitures sur le coté. Vous pouvez aussi personnaliser votre véhicule pour qu’il soit plus résistant. Visez en priorité les voitures de patrouilles (et non les unités tous terrains) car elles sont plus fragiles.

: une fois qu’une course poursuite est engagée (et uniquement dans ce cas, sinon cela marche pas), vous pouvez vous amuser à détruire les véhicules de la police. Celà vous rapportera quelques centaines (voire quelques milliers) de dollars. Pour infliger un maximum de dégâts, essayez de percuter les voitures sur le coté. Vous pouvez aussi personnaliser votre véhicule pour qu’il soit plus résistant. Visez en priorité les voitures de patrouilles (et non les unités tous terrains) car elles sont plus fragiles. Gagner des paris : c’est une des nouveautés du titre, autant en profiter ! Les paris sont bien sûr à doubles tranchants mais au bout d’un certain temps, vous devriez être capables d’évaluer votre niveau de maitrise pour les différentes épreuves.

: c’est une des nouveautés du titre, autant en profiter ! Les paris sont bien sûr à doubles tranchants mais au bout d’un certain temps, vous devriez être capables d’évaluer votre niveau de maitrise pour les différentes épreuves. Participer aux courses payantes : pour gagner de l’argent, il faut prendre des risques, notamment en participant aux courses payantes. Ce sont ces épreuves qui rapportent un maximum d’oseille.

Comment semer la police ?

Comme nous l’avons souligné dans notre test, la police peut devenir très difficile à semer, surtout à partir du troisième niveau de vigilance. Une astuce consiste à foncer en ville dès que vous avez des difficultés à vous débarrasser de la police. Enchaîner rapidement les virages serrés est assez efficace. Se cacher en dehors de la route en coupant le moteur également. Pour semer les hélicoptères (qui doivent régulièrement faire le plein), rien de tel que d’emprunter les tunnels.

Pour en savoir plus sur Need For Speed Unbound, n’hésitez pas à consulter notre test.