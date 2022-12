Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound : Un retour décevant ? Notre test en vidéo

Après une absence remarquée, Need for Speed est enfin de retour avec un épisode qui promet de changer quelque peu la donne, et ce grâce à une direction artistique atypique pour la série.

Ce Need for Speed Unbound change donc quelque peu sa forme, mais pas tellement son fond, en nous proposant toujours des courses endiablées et des batailles féroces avec les bolides de la police. Après avoir passé plusieurs heures sur le jeu, nous vous livrons notre verdict en vidéo sur ce nouvel épisode qui arrive à mettre en place des éléments solides, mais qui n’est pas parfait pour autant.

Need for Speed Unbound est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.