Un premier poster pour la saison 2 de Fallout, qui partira à New Vegas en décembre

La première bande-annonce sera diffusée à l’ouverture de la Gamescom

Comme prévu, c’est donc bien sur la route de New Vegas que la série Fallout va entamer sa saison. La célèbre ville sera au cœur des aventures de Lucy, Maximus et de la Goule, comme on peut le voir sur l’affiche qui a été révélée aujourd’hui chez IGN, disponible à la fin de cet article.

Le site rappelle d’ailleurs que les événements de la saison 2 du show seront considérés comme canon dans l’univers de la saga. La série prend place 15 ans après les événements racontés dans Fallout New Vegas, ce qui sera l’occasion de multiplier les clins d’oeil, comme une apparition de Robert House, qui gère la ville.

Cette affiche nous apprend également que la saison 2 de Fallout devrait commencer sa diffusion sur Prime Video dès le mois de décembre. On en saura probablement plus dès la semaine prochaine, puisque Amazon prévoit de diffuser une première bande-annonce de cette saison lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, qui aura lieu le 19 août à 20 heures, heure de Paris. Le rendez-vous est pris pour voir à quoi va ressembler New Vegas dans cette adaptation.