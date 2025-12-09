Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA, encore avec beaucoup de Clair Obscur: Expedition 33
Publié le :
Rédigé par Jordan
Les Game Awards se rapprochent mais il ne s’agit pas là de la seule cérémonie qui compte dans l’industrie. Les professionnels regardent aussi attentivement les BAFTA, une célébration prestigieuse qui récompense aussi les jeux vidéo en plus d’autres secteurs du divertissement. La liste des nommés pour l’édition 2026 vient de tomber, et elle ressemble à celle de presque toutes les autres cérémonies du moment.
Qui sont les nommés aux BAFTA 2026 ?
L’année dernière, c’était Astro Bot qui était sorti grand gagnant des BAFTA. Cette année, Clair Obscur: Expedition 33 est sans surprise le grand favori de la liste. Pour rappel, les récompenses sont attribuées ici par un jury de plus de 1700 professionnels de l’industrie, parmi une liste de 255 jeux sortis entre le 16 novembre 2024 et le 14 novembre 2025.
Cette liste a ensuite été réduite à 64 participants à travers les 17 catégories de cette année, avant un autre vote le 12 mars qui sera plus définitif (ce qui explique pourquoi il y a tant de nommés). Les récompenses seront attribuées le 17 avril 2026.
Voici la liste actuelle des nommés aux BAFTA 2026 :
Meilleur jeu
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Split Fiction
Meilleure animation
- Assassin’s Creed Shadows
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Accomplissement artistique
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Kingdom Come: Deliverance II
- South of Midnight
- Sword of the Sea
Meilleure expérience audio
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Split Fiction
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Meilleur jeu britannique
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- F1 25
- Jurassic World Evolution 3
- Little Nightmares III
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- PowerWash Simulator 2
- Two Point Museum
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Meilleur premier jeu
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Date Everything!
- despelote
- Dispatch
- Is This Seat Taken?
- The Midnight Walk
- The Rogue Prince of Persia
- Tiny Bookshop
Meilleur suivi de jeu
- Age of Empires II: Definitive Edition
- Cyberpunk 2077
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
- Sea of Thieves
- The Elder Scrolls Online
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Meilleur jeu familial
- Donkey Kong Bananza
- EA SPORTS FC 26
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party!
- Mario Kart World
- Monument Valley 3
- Légendes Pokémon Z-A
- PowerWash Simulator 2
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Two Point Museum
Jeu qui dépasse le divertissement
- and Roger
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Death Stranding 2: On The Beach
- despelote
- Monument Valley 3
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Silent Hill f
- The Alters
Meilleur game design
- BALL x PIT
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Split Fiction
- The Alters
Meilleur jeu multijoueur
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- LEGO Party!
- Mario Kart World
- PEAK
- Split Fiction
Meilleure bande-son
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleure narration
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Dispatch
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Indiana Jones et le Cercle Ancien
- Kingdom Come: Deliverance II
- Split Fiction
- The Alters
Meilleure nouvelle licence
- Absolum
- ARC Raiders
- Atomfall
- Ball X Pit
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- PEAK
- South of Midnight
- Split Fiction
- The Alters
Prouesse technique
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Donkey Kong Bananza
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yōtei
- Indiana Jones and the Great Circle
- Kingdom Come: Deliverance II
- Split Fiction
Meilleur premier role
- Aaron Paul en tant que Robert Robertson dans Dispatch
- Alex Jordan en tant que Jan Dolski dans The Alters
- Ben Starr en tant que Verso dans Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii en tant que Atsu dans Ghost of Yōtei
- Jennifer English en tant que Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33
- Judy Alice Lee en tant que Melinoë dans Hades II
- Kaja Chan en tant que Mio dans Split Fiction
- Laura Bailey en tant que Invisigal dans Dispatch
- Suzie Yeung en tant que Hinako Shimizu dans Silent Hill f
- Tom McKay en tant que Henry de Skalitz dans Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker en tant que Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
Meilleur second role
- Alix Wilton Regan en tant que Lea Florence Monad dans Lies of P: Overture
- Amelia Tyler en tant que Hecate dans Hades II
- Andy Serkis as Renoir dans Clair Obscur: Expedition 33
- Charlie Cox as Gustave dans Clair Obscur: Expedition 33
- David Menkin en tant que Hans dans Still Wakes the Deep: Siren’s Rest
- Jane Perry en tant que Lia Cain dans Dead Take
- Jeffrey Wright en tant que Chase dans Dispatch
- Kirsty Rider en tant que Lune dans Clair Obscur: Expedition 33
- Rich Keeble en tant que Monoco dans Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker en tant que Higgs dans Death Stranding 2: On The Beach
