Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA, encore avec beaucoup de Clair Obscur: Expedition 33

Qui sont les nommés aux BAFTA 2026 ?

L’année dernière, c’était Astro Bot qui était sorti grand gagnant des BAFTA. Cette année, Clair Obscur: Expedition 33 est sans surprise le grand favori de la liste. Pour rappel, les récompenses sont attribuées ici par un jury de plus de 1700 professionnels de l’industrie, parmi une liste de 255 jeux sortis entre le 16 novembre 2024 et le 14 novembre 2025.

Cette liste a ensuite été réduite à 64 participants à travers les 17 catégories de cette année, avant un autre vote le 12 mars qui sera plus définitif (ce qui explique pourquoi il y a tant de nommés). Les récompenses seront attribuées le 17 avril 2026.

Voici la liste actuelle des nommés aux BAFTA 2026 :

Meilleur jeu

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Split Fiction

Meilleure animation

Assassin’s Creed Shadows

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Accomplissement artistique

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Kingdom Come: Deliverance II

South of Midnight

Sword of the Sea

Meilleure expérience audio

ARC Raiders

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hades II

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Split Fiction

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Meilleur jeu britannique

Atomfall

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

F1 25

Jurassic World Evolution 3

Little Nightmares III

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

PowerWash Simulator 2

Two Point Museum

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Meilleur premier jeu

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Date Everything!

despelote

Dispatch

Is This Seat Taken?

The Midnight Walk

The Rogue Prince of Persia

Tiny Bookshop

Meilleur suivi de jeu

Age of Empires II: Definitive Edition

Cyberpunk 2077

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Sea of Thieves

The Elder Scrolls Online

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Meilleur jeu familial

Donkey Kong Bananza

EA SPORTS FC 26

Is This Seat Taken?

LEGO Party!

Mario Kart World

Monument Valley 3

Légendes Pokémon Z-A

PowerWash Simulator 2

Sonic Racing: CrossWorlds

Two Point Museum

Jeu qui dépasse le divertissement

and Roger

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Death Stranding 2: On The Beach

despelote

Monument Valley 3

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Silent Hill f

The Alters

Meilleur game design

BALL x PIT

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Ghost of Yōtei

Hades II

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Split Fiction

The Alters

Meilleur jeu multijoueur

ARC Raiders

Battlefield 6

Borderlands 4

Call of Duty: Black Ops 7

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

LEGO Party!

Mario Kart World

PEAK

Split Fiction

Meilleure bande-son

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleure narration

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Dispatch

Ghost of Yōtei

Hades II

Indiana Jones et le Cercle Ancien

Kingdom Come: Deliverance II

Split Fiction

The Alters

Meilleure nouvelle licence

Absolum

ARC Raiders

Atomfall

Ball X Pit

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

PEAK

South of Midnight

Split Fiction

The Alters

Prouesse technique

ARC Raiders

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yōtei

Indiana Jones and the Great Circle

Kingdom Come: Deliverance II

Split Fiction

Meilleur premier role

Aaron Paul en tant que Robert Robertson dans Dispatch

Alex Jordan en tant que Jan Dolski dans The Alters

Ben Starr en tant que Verso dans Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii en tant que Atsu dans Ghost of Yōtei

Jennifer English en tant que Maelle dans Clair Obscur: Expedition 33

Judy Alice Lee en tant que Melinoë dans Hades II

Kaja Chan en tant que Mio dans Split Fiction

Laura Bailey en tant que Invisigal dans Dispatch

Suzie Yeung en tant que Hinako Shimizu dans Silent Hill f

Tom McKay en tant que Henry de Skalitz dans Kingdom Come: Deliverance II

Troy Baker en tant que Indiana Jones dans Indiana Jones et le Cercle Ancien

Meilleur second role