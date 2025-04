Astro Bot est le grand vainqueur des BAFTA 2025, voici la liste de tous les gagnants

La saison des récompenses n’est pas encore tout à fait terminée, même si cette nouvelle année est déjà bien entamée. Au rayon des cérémonies importantes, il nous restait encore celle des BAFTA 2025 (British Academy of Film and Television Arts), dont les récompenses sont très prisées par l’industrie. Cette cérémonie a eu lieu hier soir, et on sait maintenant qui est reparti avec une ou plusieurs statuettes.