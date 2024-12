L’Epic Games Store lance son calendrier de l’avent des jeux gratuits, le premier est Vampire Survivors

Sang pour sang gratuit

Dès maintenant, vous pouvez vous rendre sur l’Epic Games Store afin de récupérer votre premier jeu gratuit pour les fêtes. Il s’agit d’ailleurs d’un jeu qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois, à savoir Vampire Survivors. On vous l’accorde, celui-ci n’est d’ordinaire pas vendu très cher (4,49 €), mais en cette période de Noël, toute économie est bonne à réaliser non ?

Dans Vampire Survivors, votre but sera de survivre le plus longtemps possible en face à d’immenses vagues d’ennemis qui vont vraiment occuper tout l’écran, et que vous pourrez décimer à l’aide de plusieurs armes et builds différents. Une vraie référence dans le genre du roguelite, qui a récemment eu droit à un DLC qui reste dans le thème puisque la saga Castlevania s’est invitée dans la mêlée. Et puisqu’il est lui aussi disponible pour une bouchée de pain, il serait dommage de se priver de ce superbe ajout, surtout en ayant obtenu le jeu de base gratuitement.

Rendez-vous maintenant demain pour récupérer un autre jeu, dont l’identité est encore inconnue pour le moment.