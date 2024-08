L’addiction, bientôt sur PlayStation

Comme quoi, il n’est pas nécessaire d’être une claque visuelle pour être un vrai succès. Si c’est souvent le cas pour la scène indépendante qui nous émerveille à quasiment chaque sortie, Vampire Survivors illustre tout autant cette gymnastique, avec un titre qui ne paie pas de mine visuellement (et qui pourtant a tout son charme) mais qui propose un concept (ultra) addictif. Le studio Poncle peut être fier : avec plus de 220.000 avis positifs sur Steam, le succès est là.

Un succès déjà accessible aux joueurs et joueuses PC, mobiles, Xbox et Switch. Il ne manquait finalement que les moutures PlayStation, qui ont enfin été confirmés en avril dernier. Promises pour l’été, celles-ci on désormais une date de sortie : Vampire Survivors sera disponible sur PS4 et PS5 le 29 août. Bien sûr, tout le contenu additionnel sera lancé en même temps, aussi bien les nombreuses mises à jour déjà déployées que les quatre DLC disponible à l’achat à côté.

Il sera vendu au prix de 4.99€ tandis que ses DLC, Legacy of the Moonspell, Tides of the Foscari, Emergency Meeting (Among Us) et Operation Guns (Contra) seront vendus à 1.99€ pour les deux premiers et 2,49€ pour les deux suivants. Des petits prix qui vous promettent de longues heures de jeu.