Vampire Survivors va célébrer Halloween avec un DLC centré sur Castlevania

Un hommage qui ne fait pas les choses à moitié

Cette collaboration arrive certes un peu plus tard que l’on aurait pu le penser, mais elle est au moins très bien fournie. Avec ce DLC, ce sont 20 nouveaux personnages qui viennent s’ajouter au casting. Naturellement, les Belmont sont de la partie, de Simon à Richter en passant par Trevor et Sonia, au même titre que les Belnades et d’autres personnages comme Shanoa ou Jonathan Morris.

On ajoute à cela une quarantaine d’armes supplémentaires, dont des fouets (forcément puisque l’on parle de Castlevania) ainsi que des armes magiques et des sortilèges. La plus grande map du jeu sera également ajoutée et 30 nouveaux morceaux seront intégrés dans la bande-son. Et tout cela pour le prix tout doux de 4,99 €.

Vous pourrez acheter ce DLC pour Vampire Survivors dès ce 31 octobre sur toutes les plateformes où le jeu est disponible.