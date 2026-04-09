Valor Mortis : le Souls-like FPS dévoile du gameplay et annonce une sortie pour cet automne

Au pas camarades

Développé par One More Level (les créateurs de Ghostrunner) et édité par Lyrical Games, Valor Mortis compte bien renouveler le genre des Souls-like avec un jeu solo à la première personne, le tout dans un cadre historique assez original revisitant le XIXe siècle. Dans cette uchronie, vous incarnez William, un soldat de la Grande Armée de Napoléon Bonaparte, ramené à la vie après sa mort au combat.

Mais le monde qu’il retrouve n’a plus rien de familier étant donné qu’une mystérieuse peste s’est répandue à travers l’Europe et à transformé tout le continent en un cauchemar peuplé de créatures monstrueuses. Le jeu introduit une mécanique centrale basée sur une puissance corrompue qui évolue avec le joueur. Chaque mort devient ainsi une opportunité de progresser.

Le nouveau trailer dévoilé vous donne un nouvel aperçu du système de combat et des mécaniques de parkour. N’hésitez pas à consulter notre preview de la dernière Gamescom pour plus d’informations.

Ce qu’il faut retenir, c’est que Valor Mortis sortira cet automne sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.