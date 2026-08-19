« User de moyens illégaux pour faire passer un message est inacceptable » : Stop Killing Games ne soutient pas le piratage de GTA 6

Même combat, mais pas les mêmes méthodes

Avec les fuites, Cyberleek disait vouloir faire passer un message aux éditeurs en indiquant qu’il battait contre les pratiques mises en place autour du marché physique et de la préservation des jeux. GTA 6 était pour la cible idéale, étant donné que le jeu de Rockstar n’aura pas droit à une version sur disque. Pour autant, cela n’en fait pas l’allié de Stop Killing Games, même si ce dernier veut aussi défendre les consommateurs sur ces points.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Stop Killing Games vous enjoint à ne pas soutenir un tel piratage d’une quelconque façon, rappelant que tout ceci est illégal et que cela n’aide en rien la cause :

« N’envoyez pas votre argent à ces personnes, peu importe la sympathie que vous pourriez éprouver pour leurs actions. C’est illégal, et franchement, nous compatissons avec tout le monde chez Rockstar qui doit traverser cette épreuve une fois de plus, surtout à peine plus d’une semaine avant la présentation spéciale du jeu. User de moyens illégaux pour faire passer un message est inacceptable et ne contribue en rien à protéger notre droit de continuer à utiliser ce pour quoi nous avons payé. Peu importe à quel point vous désapprouvez les décisions de la direction supérieure de ces entreprises, il y a encore des milliers de développeurs qui ont travaillé dur sur ce projet — et ce sont eux qui sont les plus touchés. »

Stop Killing Games précise que Cyberleek se sert des fuites pour promouvoir de la cryptomonnaie afin de l’aider à s’enrichir, d’où cet appel à ne pas soutenir ce piratage via des moyens financiers. Le groupe continue en demandant à sa communauté d’agir de manière plus constructive afin de ne pas gâcher tous les efforts mis dans la bataille :

« Canalisez cette frustration dans quelque chose de constructif à la place. Ce genre d’acte est destructeur et n’aide personne, pire, il risque de ternir la réputation de nos communautés et nos chances de provoquer un changement. »

Rockstar et Take-Two n’ont toujours pas pris la parole concernant ces fuites.