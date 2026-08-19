« User de moyens illégaux pour faire passer un message est inacceptable » : Stop Killing Games ne soutient pas le piratage de GTA 6

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

À quelques jours de sa grande présentation sur Netflix, GTA 6 est à nouveau victime d’une fuite avec des vidéos qui font déjà le tour des réseaux sociaux, sans que l’on sache réellement à quel point le produit final ressemblera à ce que l’on voit. C’est la deuxième fois que Rockstar est victime d’un tel piratage, et les choses pourraient s’envenimer dans les prochains jours, puisque le collectif à l’origine des fuites menace de recommencer. Ce dernier a justifié ses actions par le fait de s’opposer à certaines pratiques, comme celle entourant la disparition progressive des vraies versions physiques, comme GTA 6 et sa boîte sans disque. Une pratique contre laquelle le mouvement Stop Killing Games est aussi opposé, mais cela ne veut pas dire que les deux groupes sont dans le même bateau.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

Même combat, mais pas les mêmes méthodes

Avec les fuites, Cyberleek disait vouloir faire passer un message aux éditeurs en indiquant qu’il battait contre les pratiques mises en place autour du marché physique et de la préservation des jeux. GTA 6 était pour la cible idéale, étant donné que le jeu de Rockstar n’aura pas droit à une version sur disque. Pour autant, cela n’en fait pas l’allié de Stop Killing Games, même si ce dernier veut aussi défendre les consommateurs sur ces points.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Stop Killing Games vous enjoint à ne pas soutenir un tel piratage d’une quelconque façon, rappelant que tout ceci est illégal et que cela n’aide en rien la cause :

« N’envoyez pas votre argent à ces personnes, peu importe la sympathie que vous pourriez éprouver pour leurs actions. C’est illégal, et franchement, nous compatissons avec tout le monde chez Rockstar qui doit traverser cette épreuve une fois de plus, surtout à peine plus d’une semaine avant la présentation spéciale du jeu. User de moyens illégaux pour faire passer un message est inacceptable et ne contribue en rien à protéger notre droit de continuer à utiliser ce pour quoi nous avons payé. Peu importe à quel point vous désapprouvez les décisions de la direction supérieure de ces entreprises, il y a encore des milliers de développeurs qui ont travaillé dur sur ce projet — et ce sont eux qui sont les plus touchés. »

Stop Killing Games précise que Cyberleek se sert des fuites pour promouvoir de la cryptomonnaie afin de l’aider à s’enrichir, d’où cet appel à ne pas soutenir ce piratage via des moyens financiers. Le groupe continue en demandant à sa communauté d’agir de manière plus constructive afin de ne pas gâcher tous les efforts mis dans la bataille :

« Canalisez cette frustration dans quelque chose de constructif à la place. Ce genre d’acte est destructeur et n’aide personne, pire, il risque de ternir la réputation de nos communautés et nos chances de provoquer un changement. »

Rockstar et Take-Two n’ont toujours pas pris la parole concernant ces fuites.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5 xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

GTA 6 serait à nouveau victime d’une fuite avec plusieurs vidéos de gameplay

ps5 xbox series
GTA 6 serait à nouveau victime d’une fuite avec plusieurs vidéos de gameplay

Les personnes renvoyées par Rockstar demandent au public de ne pas boycotter GTA 6, mais de les aider autrement

ps5 xbox series
Les personnes renvoyées par Rockstar demandent au public de ne pas boycotter GTA 6, mais de les aider autrement

GTA 6 : Davantage de personnes précommandent l’édition à 100 € plutôt que l’édition standard

ps5 xbox series
GTA 6 : Davantage de personnes précommandent l’édition à 100 € plutôt que l’édition standard

« Si vous n’êtes pas abonné à Netflix, vous devriez le devenir » : Le PDG de Take-Two tease la présentation à venir de GTA 6

ps5 xbox series
« Si vous n’êtes pas abonné à Netflix, vous devriez le devenir » : Le PDG de Take-Two tease la présentation à venir de GTA 6
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Sony va rebooter Horizon Hunters Gathering après les mauvais retours, sans l’orientation jeu service
pc ps5
Sony va rebooter Horizon Hunters Gathering après les mauvais retours, sans l’orientation jeu service
Shuhei Yoshida avait conseillé à Kepler de ne pas décrire Clair Obscur: Expedition 33 comme un RPG au tour par tour
pc ps5 xbox series
Shuhei Yoshida avait conseillé à Kepler de ne pas décrire Clair Obscur: Expedition 33 comme un RPG au tour par tour
10 jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra, dont Persona 5 Tactica et les jeux Toy Story
ps5 ps4
10 jeux vont prochainement quitter le PlayStation Plus Extra, dont Persona 5 Tactica et les jeux Toy Story
La série Kingdom Hearts se refait une santé sur Steam suite aux annonces autour de Kingdom Hearts IV et à une grosse promo
pc ps5 xbox series switch 2
La série Kingdom Hearts se refait une santé sur Steam suite aux annonces autour de Kingdom Hearts IV et à une grosse promo
The Binding of Isaac: Repentance+ Online débarquera en novembre sur consoles pour vivre l’aventure à plusieurs
pc ps5 xbox series switch ios ps4 ps vita xbox one wiiu 3ds
The Binding of Isaac Repentance
Control Resonant passe gold et sortira bien à temps… sauf pour ce qui est de son édition physique
pc ps5 xbox series
Control Resonant passe gold et sortira bien à temps… sauf pour ce qui est de son édition physique
Warren Spector : le papa de Deus Ex et d’Epic Mickey raccroche à 70 ans
pc ps5 xbox series switch
Warren Spector Deus Ex
Devolver annonce Hyperdrop, un roguelite hypnotique basé sur le pachinko
pc
Devolver annonce Hyperdrop, un roguelite hypnotique basé sur le pachinko
Le réalisateur de Tekken 8 rejoint à son tour SNK pour travailler à nouveau avec Katsuhiro Harada
Le réalisateur de Tekken 8 rejoint à son tour SNK pour travailler à nouveau avec Katsuhiro Harada
Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement
pc xbox series
Xbox Game Pass : Resonance: A Plague Tale Legacy, Shelldiver… Voici les jeux qui vont bientôt rejoindre l’abonnement
Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions
« La clé réside dans l’équilibre entre combats intenses et séquences d’exploration » : L’équipe de Nioh 3 nous livre des détails sur le jeu et son premier DLC
pc ps5
« La clé réside dans l’équilibre entre combats intenses et séquences d’exploration » : L’équipe de Nioh 3 nous livre des détails sur le jeu et son premier DLC
PlayStation sort un nouveau spot TV pour la PS5, et les réactions sont évidemment incendiaires
ps5
PlayStation sort un nouveau spot TV pour la PS5, et les réactions sont évidemment incendiaires
Tides of Annihilation : Le studio derrière le jeu d’action explique pourquoi le rendu des personnages est un peu différent
pc ps5 xbox series
Tides of Annihilation : Le studio derrière le jeu d’action explique pourquoi le rendu des personnages est un peu différent
1000xRESIST : L’un des meilleurs jeux de 2024 débarque sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite
pc ps5 xbox series switch switch 2
1000xRESIST : L’un des meilleurs jeux de 2024 débarque sur Switch 2 avec une mise à niveau gratuite
Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)
pc ps5
Phantom Blade Zero : Tout ce qu’il faut retenir du State of Play (armes uniques, modes de difficulté…)
Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète
switch 2
Everspace 2 étend sa galaxie à la Nintendo Switch 2 avec une édition complète
Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Un nouveau dev diary centré sur les combats et la progression confirme un arbre de compétences pour Lara
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
La date de lancement de la PS6 n’a toujours pas été décidée en interne chez Sony
ps5
La date de lancement de la PS6 n’a toujours pas été décidée en interne chez Sony
Star Wars Zero Company diffuse son trailer de lancement entre cinématiques et gameplay tactique
pc ps5 xbox series
Star Wars Zero Company diffuse son trailer de lancement entre cinématiques et gameplay tactique
Pour Jacob Navok (ex-Square Enix, Genvid) la disparition des jeux en physique fera baisser le prix des jeux numériques
Pour Jacob Navok (ex-Square Enix, Genvid) la disparition des jeux en physique fera baisser le prix des jeux numériques
« C’est une attaque incessante » : Le directeur de la communication chez Insomniac Games s’exprime sur la négativité des réseaux sociaux
ps5
« C’est une attaque incessante » : Le directeur de la communication chez Insomniac Games s’exprime sur la négativité des réseaux sociaux
Le film Sleeping Dogs est sur de bons rails, l’acteur Simu Liu négocie avec Square Enix
Le film Sleeping Dogs est sur de bons rails, l’acteur Simu Liu négocie avec Square Enix
Pokémon Pokopia – Fonds-Bulleux : une plongée rafraîchissante qui manque un peu de profondeur
switch 2
Pokémon Pokopia – Fonds-Bulleux : une plongée rafraîchissante qui manque un peu de profondeur