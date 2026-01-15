Tomb Raider : Une première photo de Sophie Turner en Lara Croft pour la série TV d’Amazon

Le costume classique est là

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Amazon a ici l’envie de respecter au maximum les premiers Tomb Raider, avec un costume pour le moin old-school. On découvre aujourd’hui Sophie Turner dans la peau de Lara Croft, avec une tenue iconique, c’est-à-dire débardeur et short avec lunettes rondes rouges et queue de cheval, soit la représentation que l’on a pu voir pendant des années à ses débuts.

Là où les films avec Alicia Vikander s’inspiraient de la trilogie initiée en 2013, ici, la série se tourne vers quelque chose de nettement plus classique. Ce qui va dans l’esprit des prochains jeux de la saga, qui retournent eux aussi aux sources de la licence. Alors oui, certains irons dire que cela fait peut-être trop « cosplay », mai c’est le prix à payer pour se rapprocher au maximum des jeux.

On ignore toujours quand cette série Tomb Raider sera diffusée sur Prime Video, mais cela ne devrait pas être avant fin 2026/début 2027 au plus tôt.