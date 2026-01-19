God of War : Le casting de la série TV continue d’avancer, le rôle de Sif serait déjà attribué

Pas de vanne sur le nom s’il vous plait

Et c’est donc l’actrice australienne Teresa Palmer qui aurait décroché le rôle de Sif dans la série God of War. Elle est principalement connue pour son rôle dans la série A Discovery of Witches, tandis qu’elle a été aperçue au cinéma dans des films comme Warm Bodies, Point Break (la version la plus récente) ou encore Tu ne tueras point.

Deadline avance qu’elle interprétera le rôle de la déesse de la famille, et donc la femme de Thor, ce qui donne une indication assez importante sur ce que la série va raconter. En effet, Sif est surtout présente dans God of War Ragnarok et pas dans le premier épisode de la saga nordique, ce qui veut dire que la série montrera certains personnages nettement plus tôt que dans les jeux. Ce qui parait logique, étant donné qu’il y avait peu de chances pour que cette adaptation se contente du point de vue de Kratos et Atreus durant toute une saison.

On attend maintenant de voir qui jouera son mari, et qui seront les autres personnages qui seront confirmés pour cette première saison.