Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards

Publié le :

2 commentaires

Avatar de Quentin

Rédigé par

2

Cette année a été particulièrement riche en très bons jeux, preuve en est avec les 6 nominations des Games Awards pour le jeu de l’année dont Hollow Knight: Silksong et Clair Obscur : Expedition 33. Malgré une attente de longue haleine et une excellente réception critique, Team Cheerry s’attend tout de même à être battu par Clair Obscur: Expedition 33.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 24/04/2025

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Une tournée européenne est annoncée pour les concerts Clair Obscur: Expedition 33, avec de nouvelles dates en France

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Une tournée européenne est annoncée pour les concerts Clair Obscur: Expedition 33, avec de nouvelles dates en France

Charlie Cox revient avec humilité sur sa nomination aux Game Awards pour Clair Obscur: Expedition 33

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Charlie Cox revient avec humilité sur sa nomination aux Game Awards pour Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Golden Joystick Awards 2025

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 repart grand gagnant des Golden Joystick Awards 2025

Voici la liste des jeux nommés aux Grammy Awards cette année, et l’absence de Clair Obscur: Expedition 33 fait réagir

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Voici la liste des jeux nommés aux Grammy Awards cette année, et l’absence de Clair Obscur: Expedition 33 fait réagir
S'abonner
Me notifier des
guest
2 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards
GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games
Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Cross The Ages : Arise fait le show, retour sur le Hero Festival 2025
Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : CD Projekt parle de ses jeux, Stellar Blade 2 avance, Control 2 semble se dévoiler
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er décembre (Metroid Prime 4, Octopath Traveler 0, Marvel Cosmic Invasion…)
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : Passe de combat, Gameplay, Surprises… On vous résume toutes les nouveautés
Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite Chapitre 7 Saison 1 : On sait désormais à quoi ressemble la nouvelle carte du Battle Royale
Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : Voici la bande-annonce du Chapitre 7 Saison 1 « Déferlante d’adrénaline »
Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : (Re)Vivez l’événement Heure Zéro qui a clôturé le Chapitre 6 du Battle Royale
EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile déjà la deuxième équipe de l’événement Thunderstruck
Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Bungie ne veut surtout pas laisser de côté Destiny 2 et prévoit encore beaucoup de contenus
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Thunderstruck
Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Après avoir été sauvé, Hytale sera bientôt disponible en accès anticipé dès le tout début de l’année
Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon
La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La marque « Control: Resonant » vient d’être déposée, le nom de Control 2 dévoilé ?
Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Spellcasters Chronicles : Quantic Dream ouvre son premier week-end de bêta fermée du 4 au 8 décembre
Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft ne prévoit pas de sortir de nouveau gros DLC pour Assassin’s Creed Shadows
Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Les créateurs de GoldenEye et TimeSplitters reviennent avec un jeu façon Scrabble rogue-like, Beyond Words
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 est un échec commercial, et Paradox admet que c’est un peu de sa faute
Ne comptez pas revoir The Witcher IV aux prochains Game Awards
Image d\'illustration pour l\'article : Ne comptez pas revoir The Witcher IV aux prochains Game Awards
Le PDG de l’Epic Games Store n’aime pas trop l’idée de vous informer que de l’IA générative a été utilisée dans un jeu
Image d\'illustration pour l\'article : Le PDG de l’Epic Games Store n’aime pas trop l’idée de vous informer que de l’IA générative a été utilisée dans un jeu
SEGA reconnait que le lancement d’éditions « complètes » de jeux comme Persona 5 Royal peut finir par lui porter préjudice
Image d\'illustration pour l\'article : SEGA reconnait que le lancement d’éditions « complètes » de jeux comme Persona 5 Royal peut finir par lui porter préjudice
Nintendo rachète la majorité des parts de Bandai Namco Studios Singapore, qui devient Nintendo Studios Singapore
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo rachète la majorité des parts de Bandai Namco Studios Singapore, qui devient Nintendo Studios Singapore