Hollow Knight: Silksong – Team Cherry doute de sa victoire face à Clair Obscur: Expedition 33 aux Game Awards

Un studio lucide face à une concurrence plus consensuelle ?

Dans une interview accordée à Bloomberg, les cofondateurs de Team Cherry, Ari Gibson et William Pellen, ont confié qu’ils pourraient ne pas se rendre aux Game Awards (qui auront lieu le 11 décembre à Los Angeles), malgré les cinq nominations de Hollow Knight: Silksong. Interrogés sur leur présence à la cérémonie, les deux créateurs ont laissé entendre qu’ils pourraient rester en Australie pour se concentrer sur le développement en cours. « Peut-être pas. On est très occupés », répond simplement William Pellen.

S’ils l’emportaient malgré tout, une apparition vidéo serait-elle prévue ? Peu probable, selon Ari Gibson, qui estime que Silksong n’a quasiment aucune chance de battre Clair Obscur : Expedition 33, qu’il juge « exceptionnel et largement accessible ». Il oppose cette approche grand public à celle de Silksong qui serait « sur le fil du rasoir ». Autrement dit, un jeu qui « séduit certains mais en irrite d’autres ».

Attendu pendant près de 7 ans par les fans de Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong a fait l’effet d’une bombe à sa sortie, parvenant même à saturer les différentes boutiques en ligne comme Steam ou le Nintendo eShop. Malgré tout, il est vrai que la difficulté intense du jeu a divisé pas mal de joueurs. En outre, le succès de Clair Obscur: Expedition 33 semble être unanime du côté du public qui ne cesse de lui adresser des louanges, plusieurs mois encore après sa sortie. Un phénomène qui en dit long dans une industrie où l’on passe vite à autre chose, tant les sorties s’enchaînent.

Pour rappel, Hollow Knight: Silksong est nommé dans cinq catégories majeures :

Jeu de l’année,

Meilleure direction artistique,

Meilleure bande-son,

Meilleur jeu indépendant,

Meilleur jeu d’action/aventure.

Clair Obscur: Expedition 33 apparaît dans toutes ces catégories sauf Action/Aventure, une performance qui n’avait jusque-là jamais été atteinte dans l’histoire des Game Awards. Rappelons que, selon le règlement officiel, 90 % des votes proviennent du jury, composé de médias internationaux (dont ActuGaming pour la France) et 10 % du public. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un retournement.

En dehors de cet aveu d’échec, l’interview donne quelques détails sur les coulisses du développement (attention aux spoilers si vous comptez la lire). Team Cherry confirme surtout travailler sur un DLC pour Silksong, tout en réfléchissant à des projets qui s’étendraient « au-delà de Hollow Knight » pour l’avenir.

Hollow Knight Silksong est disponible sur PC (via Steam et GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (et sur Xbox Game Pass), Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à relire notre test pour en savoir plus.